È un triste e freddo sabato d’inverno, non si ha voglia di perdere troppo tempo in cucina, ma nemmeno di ordinare cibo da asporto. Magari siamo anche in fase detox, per cui preferiamo mantenerci leggeri. E se optassimo per degli hamburger? Ma non quelli di carne, unti e circondati da una pioggia di patatine fritte, bensì quelli vegetali.

Gli hamburger vegetali hanno conquistato il palato di tantissimi italiani e non si finisce mai di sperimentarne di nuovi e sempre più buoni.

Oggi, noi della Redazione di Proiezioni di Borsa suggeriamo gli hamburger di avocado da preparare a casa, facili, buonissimi e leggeri.

Abbiamo bisogno soltanto di tre ingredienti, di una padella e di 15 minuti giusti giusti!

Occorrente per quattro hamburger

100 grammi di avocado

60 grammi di farina di ceci

100 grammi di carote o di zucchine, a seconda dei gusti

2 cucchiai di pangrattato.

Procedimento

Innanzitutto, schiacciamo l’avocado e grattugiamo le carote o le zucchine. A questo punto non ci resta che unire tutti gli ingredienti, lavorarli con le mani e suddividere il composto in quattro parti. Formiamo quindi delle vere e proprie palline che andremo poi a schiacciare una volta in padella.

Cuociamole a fuoco lento, girandole più volte ogni 3 minuti circa, fino alla loro doratura.

Per creare l’effetto fast-food, potremmo metterli in una pagnotta di pane multicereali, insieme a del pomodoro e ad una foglia di lattuga. La ciliegina sulla torta è sicuramente una fetta di formaggio spalmabile o a pasta filata. Ottima anche per chi è a dieta, basterà sceglierne uno in versione light.

Gusto e benessere possono andare di pari passo, e questa ricetta ne è proprio l’esempio.

Gli hamburger di avocado da preparare a casa, facili, buonissimi e leggeri sono un’eccellente alternativa alla pizza del sabato o alla cena infrasettimanale in famiglia.