Gli gnocchi sono uno dei cibi comfort che si tendono a scegliere quando si è alla ricerca di un’attenzione o una coccola in più a tavola. Perché ci mettono poco a cuocere, sono morbidi e soffici, si abbinano con qualsiasi sapore e saziano a lungo. Dall’altra parte della dispensa invece si trovano loro: le temibili barbabietole. Con la loro acqua di cottura viola e quella consistenza viscida. Gli gnocchi e la barbabietola sembrano essere due universi gastronomici destinati a non incontrarsi mai. Invece, si sa, la vita in cucina è sorprendente. Gli gnocchi di barbabietola sono tutto ciò che si può desiderare a tavola. Ecco la ricetta di questa squisitezza:

Per l’impasto degli gnocchi:

a) 3 patate;

b) 2 barbabietole cotte;

c) 200 grammi di farina 00.

Mettere a bollire le patate in acqua salata per 15/20 minuti. Una volta che sono cotte, sbucciarle e metterle da parte in una ciotola. Tagliare la barbabietola a pezzetti grossolani e frullare in un mixer per poi riporre il composto in una terrina. Schiacciare le patate direttamente nella terrina con la barbabietola, aiutandosi con lo schiacciapatate. Aggiungere la farina setacciata e iniziare a impastare fino a quando l’impasto non avrà raggiunto una consistenza elastica. A questo punto creare delle striscioline con l’impasto e tagliare con un coltello per ottenere gli gnocchi, a seconda della grandezza che si desidera. Premere con la forchetta e far scivolare per ottenere la grana tipica degli gnocchi.

Il condimento

I condimenti ideali per gli gnocchi di barbabietola sono quelli a base di formaggio. Un esempio? Caprino, porro arrostito e granella di nocciole. O anche gorgonzola, zucchine e una grattugiata di scorza di limone. O anche stracchino, spinacino fresco e pomodorino datterini confit.

Via libera alla fantasia per questo squisito primo piatto!

