Da domani prenderà il via la terza ottava del mese, ancora diviso tra ferie e ripresa generalizzata delle attività, dell’economia e degli scambi di Borsa. Gli indici mondiali hanno finora retto bene alla contrazione dei volumi tipici dell’estate, e lo stesso dicasi per il nostro Ftse Mib.

Tuttavia, a volte può bastare un dato inatteso per dare una decisa svolta al trend, nell’una e nell’altra direzione. Con riferimento alla prossima ottava, ecco gli eventi di martedì 17 agosto e le possibili svolte del trend di Borsa

Macro eventi di lunedì 16

Nella prima seduta di Borsa della settimana, i flussi di dati più importanti arriveranno dall’Asia e dal Nord America.

In nottata conosceremo il PIL nipponico relativo al secondo trimestre (e l’aggiornamento di quello annuale) e i dati sulla produzione industriale. A seguire, dalla Cina giungeranno gli aggiornamenti in merito a produzione industriale, investimenti in immobilizzazioni e vendite al dettaglio (dati annuali e mensili, luglio). Infine, India e Indonesia aggiorneranno le rispettive situazioni interne su inflazione (dato di luglio e annuale) e saldo della bilancia commerciale.

Da oltreoceano, invece, attenzione ai dati sulle vendite all’ingrosso e del settore manifatturiero (Canada) e all’indice manifatturiero del New York Empire State (USA).

Martedì 17 agosto

I fronti caldi europei che attireranno maggiormente l’attenzione degli operatori di Borsa saranno tre.

Alle 8.00, il Regno Unito aggiornerà i dati in merito al tasso di disoccupazione, i sussidi di disoccupazione e l’indice dei salari medi, inclusi bonus (giugno).

Alle 9.30, i Paesi Bassi pubblicheranno i dati sul PIL (secondo trimestre e dato annuale) e il saldo della bilancia commerciale (giugno).

Infine alle 11.00 usciranno i dati sul livello del PIL dell’Eurozona (secondo trimestre e dato annuale), lo stato dell’occupazione (secondo trimestre) e quello sulla produzione delle costruzioni.

Market movers di mercoledì

Abbastanza ricca di dati sarà anche la seduta centrale della settimana. Dalla Nuova Zelanda segnaliamo l’indice dei prezzi alla produzione (secondo trimestre) e la decisione sul tasso d’interesse. Giappone e Indonesia, invece, diffonderanno i dati aggiornati sui flussi import/export dei rispettivi Paesi.

Nel Vecchio Continente, alle 8.00 arriveranno da Londra i dati dettagliati e aggiornati (luglio) sul carovita. In particolare: indici dei prezzi al consumo, alla produzione, andamento dell’indice dei prezzi di vendita.

Alle 11.00, infine, sarà pubblicato (Zona Euro) l’indice dei prezzi al consumo, (dato annuale e mensile, luglio) e gli indici generale e principale dei prezzi al consumo.

Appuntamenti del 19 agosto

Per la giornata di giovedì segnaliamo anzitutto i dati sullo stato dell’occupazione in Australia, che giungeranno in nottata.

In Europa, invece, occhi puntati sui dati delle partite correnti e sul conto corrente (non destagionalizzato; dato di giugno) dell’Eurozona.

Infine negli USA alle 14.30 sarà diffuso il dato sull’indice di produzione della FED di Filadelfia.

Alle 8.00 saranno diffusi i dati (annuale e mensile, luglio) sulle vendite al dettaglio e il livello dei prestiti netti al settore pubblico (luglio) nel Regno Unito.

Sempre allo stesso orario saranno resi noti gli indici tedeschi dei prezzi di produzione, sia annuale che mensile (luglio).

Infine, alle 14.30 si segnalano i dati canadesi in merito alle vendite al dettaglio e all’indice dei prezzi delle nuove abitazioni.

