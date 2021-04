Un accessorio irrinunciabile per ognuno di noi sono gli occhiali da sole. C’è chi non può farne a meno per proteggere gli occhi delicati dai raggi del sole. C’è chi invece li utilizza per caratterizzare il proprio look. Qualsiasi sia il motivo, è fondamentale scegliere il modello adatto al nostro viso. Ebbene, gli esperti svelano i segreti per scegliere gli occhiali da sole giusti per ognuno di noi.

Definiamo le forme

Dunque la forma del viso è una delle principali varianti da tenere in considerazione. Ma non sempre è facilissimo definire nettamente i contorni. Ecco quindi un trucco facilissimo per fugare ogni dubbio. Posizioniamoci davanti ad uno specchio. Portiamo indietro i capelli con una fascia o un cerchietto. In questo modo focalizzeremo l’attenzione solo sul viso e definiremo le forme con maggiore facilità. Quindi o facciamo un selfie e lavoriamo sulla fotografia, oppure disegniamo con un pennarello solubile sullo specchio il bordo superiore all’altezza dell’attaccatura dei capelli. Non prendendo in considerazione le orecchie, tratteggiamo i contorni della faccia. Confrontiamo quindi il risultato ottenuto con le varie forme.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

A questo punto passiamo all’azione, difatti gli esperti svelano i segreti per scegliere gli occhiali da sole giusti per ognuno di noi.

Tondo, ovale, quadrato

Se il nostro viso risulta tondo, con i contorni delicati ed il mento arrotondato, le montature ideali sono quelle classiche a goccia. Quindi possiamo optare per i classici modelli aviator, con la struttura di metallo sottile. Questo tipo di occhiali da sole tende a snellire e dà una protezione adatta senza rinunciare al look.

Se il nostro volto è più simile ad un ovale, meglio optare per occhiali a rettangolo. In questo caso è fondamentale la dimensione. La montatura non deve fuoriuscire dal “perimetro della faccia”. Difatti il viso ovale è caratterizzato da un mento armonioso e degli zigomi pronunciati. Dunque lineamenti equilibrati che occhiali troppo grandi rovinerebbero.

Un volto maggiormente squadrato si sposa perfettamente con gli occhiali a cerchio. Questo tipo di montature infatti arrotonda i contorni del viso e smussa gli spigoli. I lineamenti appariranno ancora più morbidi se optiamo per lenti dalle sfumature pastello e montature extralarge.

Non dimentichiamo che i contorni del viso si trasformano con il passare del tempo. Se dunque ci innamoriamo pazzamente di un paio di lenti che non rispecchiano le nostre caratteristiche fisiche, possiamo anche fare un’eccezione e cedere all’acquisto.

Ecco dunque che gli esperti svelano i segreti per scegliere gli occhiali da sole giusti per ognuno di noi.

Approfondimento

Chi porta gli occhiali deve assolutamente conoscere questi trucchetti geniali