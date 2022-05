Chi vive con un animale domestico si sorprende sempre di alcuni comportamenti insoliti. Alcuni sono delle abitudini simpatiche, che mettono allegria. Questo capita quando il nostro gatto decide di fare versi strani guardando una mosca o il nostro cane ci dà spontaneamente la zampa.

Il altri casi, invece, la sorpresa è meno piacevole. Lo sanno bene i padroni il cui cane ha un amore particolare per gli escrementi altrui. Nonostante il disgusto provocato da certi comportamenti dei nostri amici animali, è bene ricordare che hanno sempre una motivazione. Solo scoprendola possiamo cercare di limitare i danni e vivere una relazione più intensa con loro.

Nell’articolo di oggi sveleremo un altro segreto del comportamento canino. Gli esperti rivelano perché, mentre dorme, il cane capita che guaisca e muova le zampe come in una corsa sfrenata. Poi, il cane può sognare? Grazie ad alcuni studi recenti sul sonno canino, siamo in grado di interpretare alcuni segnali del corpo e valutarne lo stato di salute psico-fisica.

Il primo segreto è che quando il cane decide di dormire con noi, significa che si sta fidando ciecamente. Siamo parte della sua famiglia e quindi meritiamo di condividere con lui la cuccia.

Gli esperti rivelano perché mentre dorme il cane muove le zampe, trema e piange e 4 segreti sui sogni

Il sonno del cane si articola in due momenti, il sonno a onde lente e il sonno REM. Quest’ultima fase è solitamente quella deputata ai sogni e si raggiunge dopo circa 20 minuti. Infatti, anche i cani sognano. Grazie a uno studio fatto dalla Columbia University, pare addirittura che riescano a portare nei sogni i loro amici umani con immagini, suoni e odori.

Nella fase REM il cane rivive momenti della sua giornata, che possono essere belli o brutti. Ecco perché capita di vederlo muovere le zampe come se corresse oppure di abbaiare a occhi chiusi o piangere. Anche i cani possono fare gli incubi e ripercorrere esperienze negative. Tuttavia, se iniziano a svegliarsi nel cuore della notte potrebbero avere dei problemi di salute.

Nella fase REM è importantissimo che il cane non venga svegliato. Interromperla significa spaventarlo e potrebbe scatenare una reazione aggressiva. Una curiosità emersa dalla ricerca è che i cani di taglia piccola sognerebbero meno rispetto ai cani di taglia grande.

Altre curiosità riguardano le posizioni che il nostro cane può assumere. Quando dorme con le zampe rivolte verso l’alto manifesta uno stato di completo relax. È talmente sicuro che acquisisce una posizione dove non potrebbe reagire immediatamente al pericolo. Stessa cosa se il nostro cane ama dormire su un fianco. Nel caso in cui dorma acciambellato, invece, evidentemente sta cercando di creare un ambiente protetto e caldo.

Lettura consigliata

Ecco come far convivere pacificamente cane e gatto grazie ai consigli dell’esperto