Con le temperature che in questi giorni toccano livelli record e con il caldo che diventa sempre più afoso e insopportabile, molte persone cominciano ad avere dei problemi. Oltre alla stanchezza cronica e alla mancanza di energie, in tanti sperimentano anche problemi legati alla sfera del sonno.

Dormire, infatti, è ormai molto difficile, soprattutto se non si possiedono condizionatori o ventilatori. Ebbene, non tutti forse lo sanno, ma alcuni cibi potrebbero aiutarci a trovare le giuste condizioni per superare questo problema.

Proprietà importanti

Che il cibo sia un aiuto fondamentale e importante per il nostro organismo e per il nostro cervello, non è di certo un segreto. Non a caso, non troppo tempo fa, avevamo visto come il pollo, alimento consumato da moltissime persone ogni giorno, fosse anche un ottimo aiuto per sopportare meglio il caldo. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse approfondire.

Oltre alla carne però, esistono altri cibi, con caratteristiche interessanti e affascinati, che aiutano l’organismo anche nella lotta ad altri disturbi.

Gli esperti rivelano i due alimenti consigliati per dormire profondamente e risvegliarsi energici

In una ricerca portata avanti da un istituto di biotecnologia cinese, si evince come gli alimenti che assumiamo nelle ore precedenti al sonno abbiano un ruolo molto importante. La cena risulta essere un pasto fondamentale in questo senso. Le decisioni che prendiamo per questo pasto, infatti, andranno a influenzare la qualità del nostro sonno. Sempre secondo questo studio, possiamo vedere come due cibi in particolare non dovrebbero mai mancare a tavola durante la cena, se si cerca un sonno indisturbato e privo di risvegli.

Ci riferiamo al riso bianco e al salmone. Il primo favorisce i cicli di sonno, grazie all’alto indice glicemico. Il secondo, invece, si presenta come un pesce grasso, ricco di Omega 3 e Vitamina D. Componenti molto importanti e benefiche quando si tratta di trovare le condizioni per dormire serenamente. Nel caso si stiano sperimentando problemi in questo senso, dunque, sarebbe un’ottima idea quella di inserire, almeno tre volte a settimana, questi alimenti nella dieta.

Ecco dunque come gli esperti rivelano i due alimenti consigliati per dormire profondamente e risvegliarsi energici.