Nonostante le tante incertezze all’orizzonte e soprattutto le numerose variabili che potrebbero condizionare in maniera immediata l’andamento dei mercati, gli esperti ti Berenberg restano ancora relativamente fiduciosi sull’orizzonte azionario. In realtà, sebbene la scossa ci sia stata e sia stata anche avvertita dagli operatori, il livello di pericolo non è stato raggiunto. Infatti, semplificando il concetto, i calcoli degli analisti di Berenberg suggeriscono che le azioni europee dovrebbero scendere ancora del 12% per far scattare l’allarme.

Unica eccezione: quelle della Gran Bretagna che sembrano già aggirarsi su questi livelli. Ma ciò non significa assolutamente che i motivi di prudenza non ci siano. Anzi. Il fatto che si suggerisca una strategia di copertura attiva fa intuire immediatamente che cose come la stagflazione, l’inflazione ed il conflitto ancora in corso non siano minimamente sparite dai radar degli osservatori. Gli esperti restano fiduciosi mentre i mercati ma, come detto, si tratta di una fiducia che è caratterizzata da una consapevolezza di fragilità diffusa.

Attualmente, però, i mercati non negano la volontà di riprovarci. Infatti al giro di boa delle 13.30 il mercato italiano registrava un incoraggiante +1,5% che si affiancava a tutto il resto del Vecchio Continente. Non solo, ma anche i futures statunitensi si avvicinavano all’ora di apertura con un segno più. Solo il Nasdaq appariva più appesantito anche per via della questione Twitter. Infatti Elon Musk ha deciso di mettere in stand by l’intera operazione di acquisto di Twitter dopo il sospetto che gli account falsi non siano il 5% come affermato dalla società. Ma addirittura il quadruplo.

Gli esperti restano fiduciosi mentre i mercati ritornano al segno più

Intanto, però, proprio sul comparto tecnologico cinese, è arrivata la promozione di JP Morgan che considera degne di attenzione non solo i grandi colossi come Tencent e Alibaba ma anche le meno conosciute (per lo meno al grande pubblico occidentale), Meituan, NetEase e Pinduodu mentre per Baidu il rating è passato da Underweight a Neutral. Sempre da JP Morgan c’è un altro upgrade, da Underweight a Neutral anche per JD.com. Inc.

Sempre in ambito hitech da segnalare un’altra promozione, quella di Netflix Inc che per gli esperti di Wedbush passa da Neutral ad Outperform.

Approfondimento

Tra i market movers della nuova ottava spiccano i dati del 17 e 18 maggio, inclusi gli interventi dei Presidenti BCE e FED