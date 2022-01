Da Nord a Sud della penisola, noi italiani vantiamo una tradizione lunga una vita e probabilmente immortale: il caffè.

Corto o lungo, normale o macchiato, il caffè è la nostra specialità e nessuno potrà mai negarlo.

Durante i viaggi all’estero, ci sarà capitato di entrare in qualche bar e leggere nel menu “espresso”. Proprio così, perché accanto alle varie tazzone in perfetto stile americano, la tazzina tutta italiana fa gola a tanti.

Un po’ come la pizza napoletana, anche il caffè è un motivo di grande vanto per noi connazionali.

A questo punto, però, ci viene da chiederci in quale città si gusti il miglior caffè del Mondo. Gli esperti la chiamano la città del caffè, ma qual è?

C’è chi risponde Napoli, ma forse non è l’unica. Infatti, il bel capoluogo partenopeo deve fare ormai i conti con una sfidante che sembra averle strappato il titolo di città del caffè. Sembra proprio che la lotta alla supremazia vada ormai a favore di un’altra città meravigliosa, situata al Nord e famosa per il suo mare.

Un luogo ricco di storia e cultura, dove sarebbe il caso di fare un salto non appena avremo un weekend libero.

Vediamo di quale stiamo parlando.

Gli esperti la chiamano la città del caffè ma quasi nessuno immagina che sia proprio questa

I giornalisti della BBC hanno recentemente elogiato Trieste, definendola come la città del caffè.

Infatti, è proprio qui che la nota azienda Illy è stata fondata e ha ancora la sua sede principale. Tuttavia, la principale ragione che le ha garantito questo riconoscimento sta nella grande varietà di caffè che possiamo consumare al bar.

Il più famoso e dal nome particolare è il capo in B, una via di mezzo tra un caffè macchiato e un cappuccino.

Per non parlare poi del nero, cioè il normale espresso, del gocciato, con una punta di latte e così via.

Sveliamo una semplice chicca: quando si dice “in b” ci si riferisce alla tazzina di vetro, utilizzata al posto della classica in ceramica. Piccola chicca che potrebbe esserci utile se decidiamo di trascorrere qualche giorno in vacanza in questo meraviglioso capoluogo.

Non lo immagina quasi nessuno, ma secondo gli esperti è proprio Trieste la città del caffè per eccellenza. E dove dovremmo berlo, se non proprio nella famosa piazza Unità d’Italia?

Davanti al mare, con una vista mozzafiato e un’atmosfera da far venire voglia di primavera. Se poi c’è stata la bora nei giorni passati, allora il cielo sarà davvero molto limpido.

