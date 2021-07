Uno dei principali problemi dell’estate sono le alte temperature che in particolare di notte ci possono far dormire male. Il troppo caldo infatti influenza il nostro sonno che nei mesi più caldi può essere di qualità inferiore rispetto al resto dell’anno.

Poco possono fare un buon cuscino oppure l’uso ad intermittenza di ventilatori o condizionatori quando il caldo arriva i nostri ritmi biologici ne risentono molto. Per fortuna, però gli esperti dicono che fare queste 6 cose aiuterà a dormire divinamente durante l’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ci sono infatti, alcuni suggerimenti che possono aiutare moltissimo a dormire in modo sereno anche quando fa molto caldo.

Avere una routine del sonno e un luogo al buio e ventilato è molto importante

La prima cosa per avere una buona qualità del sonno, è quella di mantenere una routine ben precisa. Quindi andare a letto sempre agli stessi orari. Poi è molto utile ridurre l’esposizione alla luce in particolare durante le ore serali.

Questo può aiutare il corpo a rilassarsi e a capire che è ora di andare a dormire. Ovviamente è importante che la stanza sia ben ventilata e quanto più possibile fresca. La temperatura ideale, secondo gli esperti, sarebbe intorno ai 18,5 gradi.

In merito alla luce è importante dormire in una stanza che sia completamente al buio perché si favorisce un sonno più tranquillo.

Bisogna però avere l’accortezza di lasciare un piccolo spiraglio di finestra aperta per far filtrare i primi raggi di sole. Questo è importante per aiutare il nostro orologio biologico.

Gli esperti dicono che fare queste 6 cose aiuterà a dormire divinamente durante l’estate

Di fondamentale importanza per dormire bene è fare delle attività rilassanti e piacevoli, come lo yoga o scrivere un diario, prima di coricarsi.

In questo modo si abituerà il cervello ad associare queste attività a un rituale prima di addormentarsi. Infine, il sesto suggerimento è quello di non coprirsi eccessivamente, e per questo sono consigliati pigiami leggeri e lenzuola di raso.

Approfondimento

Ecco i 7 consigli che pochi conoscono per dormire bene in estate senza sudare