Quando abbiamo indossato per tutto il giorno scarpe chiuse oppure col tacco e torniamo a casa, non desideriamo altro che abbandonarle e indossare le infradito. Queste calzature sono pratiche, danno confort al piede stanco e lo lasciano respirare. In questa stagione, poi, sono un must della moda estate: colorate, perfette per la spiaggia ed estremamente comode. Dovremmo pensarci bene, però, prima di decidere di indossarle quotidianamente e con troppa frequenza.

Gli esperti dicono che dobbiamo rinunciare a indossare le infradito per 10 ragioni: le prime 5

I podologi del “Foot Center of New York” elencano le ragioni per le quali non dovremmo indossare quotidianamente le Flip-flops, ossia le ciabatte a infradito.

Rischio slogature. Le infradito non forniscono alcun supporto al piede. Questo implica che i piedi iniziano a girare verso l’interno o verso l’esterno invece di rimanere dritti. Il rischio slogatura è dietro l’angolo.

Infiammazione dei piedi. Con le infradito l’arco plantare del piede non ha supporto e potrebbe iniziare a tirare. Questa trazione potrebbe provocare la fascite plantare, ossia l’infiammazione del tessuto della pianta del piede con conseguente dolore.

Problemi alle ossa. A causa della fascite plantare, il corpo inizia a produrre nuovo osso per cercare di guarire la trazione. La conseguenza potrebbe essere lo sperone calcaneare, un accumulo osseo sulla parte posteriore o inferiore del tallone.

Rischio corpi estranei. Oggetti vari come chiodi, vetri e altri oggetti pericolosi potrebbero penetrare nella suola della calzatura e colpire il piede, ferendolo.

Vesciche e calli. Lo sfregamento sulla fascetta tra l’alluce e il secondo dito, unico punto di aggancio del piede, può provocare vesciche, infezioni e calli. Il materiale plastico, di cui solitamente sono fatte le fascette, agevola il problema.

Le altre 5

Pianta del piede dolorante. Con una normale scarpa chiusa, il piede cammina naturalmente dal tallone alla punta. Con le infradito, invece, non essendoci supporto, il passo è piatto, e la pianta del piede colpisce forte il suolo. Gli effetti potrebbero essere dolore e gonfiore.

Cambiamento nel passo. Il nostro corpo usa il passo tacco-punta delle scarpe con supporto. Con le infradito facciamo passi più piccoli per cercare stabilità. Aumenta quindi anche il rischio di inciampare.

Rischio incidente d’auto. Guidare con le infradito potrebbe aumentare il rischio di incidenti. Questa calzatura potrebbe rompersi o scivolare via dal piede o addirittura rimanere bloccata sotto il pedale.

Rischio infezioni. Le strade che calpestiamo sono sporche e le infradito lasciano il piede completamente scoperto.

Dita a martello. Con le infradito, le dita dei piedi tendono a incurvarsi nel tentativo di “tenere” la ciabatta. Il risultato è il cosiddetto “dito a martello”, risolvibile solo con la chirurgia.

Gli esperti ci dicono, quindi, che dobbiamo rinunciare a indossare le infradito per queste 10 ragioni. Possiamo concludere dicendo che va bene indossare queste calzature senza supporto per recarsi in spiaggia, per esempio, stando attenti a dove mettiamo i piedi. Per Il resto della giornata, però, meglio indossare qualcosa che supporti i nostri piedi, preservandone la salute.