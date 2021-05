Chi ha i fianchi larghi spesso se ne fa un grosso cruccio. Dopo aver letto questo articolo non accadrà più. Vedremo infatti come trasformare, scegliendo gli abiti giusti, quello che noi pensiamo sia un difetto.

Ebbene ecco che gli esperti della moda svelano tutti i segreti per valorizzare i fianchi larghi scegliendo gli abiti giusti.

Quante volte ci avranno detto che per essere felici dobbiamo accettarci per come siamo. Facile a dirsi e un po’ più difficile da mettere in pratica. Soprattutto se proprio non riusciamo a farci piacere l’immagine ricevuta dallo specchio. Accade infatti che spesso scegliamo dei vestiti che anziché camuffare i nostri difetti li accentuano. Per questo motivo abbiamo deciso di condividere i trucchi di chi ben sa come trasformare, con i giusti accostamenti, un difetto in un pregio.

Ebbene gli esperti della moda svelano tutti i segreti per valorizzare i fianchi larghi scegliendo gli abiti giusti.

I miti da sfatare

Vi sono alcuni miti assolutamente da sfatare. Il primo è credere che chi ha un corpo rotondo non debba indossare le gonne. Questo capo di abbigliamento può valorizzare invece chi ha i fianchi larghi. La condizione è che se ne scelga un modello asimmetrico. Dunque preferiamo gonne più lunghe dietro e più corte avanti. La lunghezza ideale è quella al ginocchio. Un effetto ancora più armonioso si ottiene con uno spacco laterale.

I pantaloni

Se invece si preferiscono i pantaloni ecco quali sono le soluzioni ideali. I tagli dritti sono l’ideale. In questo modo si distoglie l’attenzione dai fianchi. Quindi scegliere modelli “a palazzo”. I più audaci possono anche optare per un paio di pantaloni a zampa di elefante, tornati in questi anni alla ribalta. I tessuti morbidi ed ariosi, che in estate risultano piacevolmente freschi, sono certamente la scelta giusta.

Magliette e camicie

Per la parte superiore del corpo scegliamo magliette e camice più strette nel punto vita. Gli scolli a “V” valorizzano e danno volume alla parte superiore, distogliendo quindi l’attenzione dai fianchi. Ognuno può scegliere la profondità della scollatura che preferisce per sentirsi a proprio agio.

Ecco quindi che gli esperti della moda svelano tutti i segreti per valorizzare i fianchi larghi scegliendo gli abiti giusti.

I due errori da evitare

Sono da lasciare nell’armadio invece gli abiti oversize. A differenza di quanto si pensa infatti, mettono in risalto i fianchi formosi. Così come i pantaloni fascianti, che non contengono le forme ma amplificano l’effetto visivo.

Approfondimento

