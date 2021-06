Con il caldo estivo ci sentiamo spossati e anche i nostri amici a quattro zampe ne risentono. Quante volte, infatti, il nostro cane si sdraia sul pavimento e nell’angolo più fresco della casa?

I cani soffrono il caldo e i colpi di calore come noi e il loro respiro diventa affannoso. Questo succede perché sono capaci di regolare la temperatura corporea ma se il cane diventa irrequieto, meglio portarlo dal veterinario.

In estate cerchiamo di tenerlo sempre al riparo dai raggi del sole dentro casa, non lasciamolo in balcone anche se dovesse essere riparato perché soffre il caldo in ogni caso. Arieggiamo, per quanto possibile, la casa e diamogli acqua fresca sempre a disposizione e snack. Se dobbiamo portarlo a spasso per fare i bisogni evitiamo le ore di punta. Non solo perché il sole raggiunge il picco e c’è più caldo anche per noi, ma anche perché si scotta le zampe.

Per quanto riguarda il cibo, continuiamo a dargli le crocchette e gli snack ma i veterinari affermano che possiamo dargli anche la frutta fresca.

Frutta e verdura

Tramite le crocchette e gli snack, il cane ha i valori nutrizionali di cui ha bisogno ma potrebbe avere bisogno anche di antiossidanti. Questi non sono contenuti nel classico cibo per cani per cui bisogna compensare con alimenti che ne contengono. Frutta e verdura contengono delle sostanze che fanno molto bene al cane e aiutano il loro organismo ma ovviamente non parliamo di tutte le varietà. Ci sono frutti e verdure vietati come la frutta secca, uva, avocado, arancia, mandarino, melanzane, patate, aglio e cipolla.

Gli esperti confermano che è questa la frutta che fa bene al nostro cane

Possiamo dare la frutta al cane in sostituzione degli snack così avrà quel livello di zuccheri buoni che lo tirerà su. La frutta che fa bene alla salute del cane è la pera poiché è composta da tanta acqua che fa bene per l’idratazione in estate. Contiene molte fibre e sali minerali che aiuteranno il suo organismo ed ecco perché gli esperti confermano che è questa la frutta che fa bene al nostro cane. Ma possiamo dargli anche la mela che è altrettanto salutare per il cane. Teniamo a mente che non bisogna eccedere con la quantità e di togliere il nocciolo e i semi.

