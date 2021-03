È sempre piacevole parlare con chi ne sa. “So di non sapere”, diceva il grande filosofo greco Socrate. A indicare che non c’è fine alla conoscenza. Gli esperti ci dicono che non sempre i programmi delle lavatrici rendono perfetto il bucato, sfatando qualche mito. E, i nostri di Esperti, della Redazione, ne hanno approfittato per apprendere queste nozioni e metterle a disposizione dei Lettori.

È vero che i programmi brevi consumano meno energia?

Ecco, piazziamo subito il carico sul tavolo. Gli esperti ci dicono che non sempre i programmi delle lavatrici rendono perfetto il bucato, a partire dai più semplici. Se crediamo che i lavaggi brevi utilizzino meno acqua, non è sempre così. Soprattutto attenzioni a quelli “eco”, che durano molto di più. I tecnici ci ricordano che l’azione smacchiante della lavatrice, ma anche della lavastoviglie, passa da:

tempi di lavaggio;

qualità del detersivo;

temperatura dell’acqua;

azione della centrifuga o del motore.

Ci sono effettivamente i programmi brevi che consumano poca acqua, ma cambiano da modello a modello. Leggiamo sempre bene il libretto di istruzioni dell’elettrodomestico.

Più giri e migliore è il bucato

Se crediamo tutti che i lavaggi migliori arrivino coi programmi a giri più alti, non è sempre così! Secondo alcune ricerche di mercato, le classiche lavatrici da 8 kg con 1200 giri, sono le migliori per la qualità del lavaggio e della disinfezione. Allo stesso modo non è vero che più detersivo usiamo e meglio vengono i capi. Anzi, soprattutto se non usiamo prodotti al top, il rischio è quello di vedere gli aloni sui capi. Ricordiamo invece in merito il consiglio famoso delle nonne: smacchiare prima con del sapone, per facilitare il lavaggio completo.

L’anticalcare ci vuole sempre

Siamo bombardati da pubblicità dei famosi prodotti anticalcare. Che, per dire la verità, sono davvero ottimi. Ma se l’acqua che utilizziamo non è così dura e ci serviamo di prodotti di qualità, non dovremo usare l’anticalcare a ogni lavaggio. Ricordiamo che la gran parte dei detersivi dovrebbe contenere una parte di anticalcare, proprio per garantire alla lavatrice la sopravvivenza.

