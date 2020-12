Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per la salute del corpo c’è l’attività fisica giornaliera, per la mente invece ecco gli esercizi per allenare la memoria che sono facili e pure furbi. Perché per tenere il cervello allenato basta veramente poco senza il rischio dover fare degli sforzi mnemonici. Gli esercizi per allenare la memoria, infatti, sono semplici al pari di quelli che si fanno per la ginnastica a corpo libero per i principianti.

Ecco gli esercizi per allenare la memoria che sono facili e pure furbi

Prendere appunti e tenere un’agenda: spesso si prendono appunti perché si teme poi di non ricordare le cose. In realtà, invece, prendere appunti è un esercizio per la memoria a dir poco formidabile. In quanto la scrittura agevola la memoria a ricordare.

Di conseguenza, oltre a prendere appunti pure tenere un’agenda aiuta il cervello a restare allenato. E questo vale anche quando l’agenda non è quella cartacea vecchio stile, ma è quella elettronica che è presente sul proprio smartphone.

Come nutrire la mente, dai giochi alla matematica per ricordare più facilmente

Nutrire la mente: il cibo per il cervello è quello che riesce a mantenere la mente lucida. E quindi sono consigliati i puzzle, i cruciverba ed i giochi rompicapo, dal sudoku all’enigmistica, e passando pure per giocare a dama ed a scacchi.

Sfruttare le associazioni visive: per tenere la memoria sempre ben allenata le immagini rappresentano un valido alleato. Le associazioni visive sono infatti alla base delle tecniche di memorizzazione in quanto favoriscono l’acquisizione, l’immagazzinamento e soprattutto il recupero dei ricordi.

Memorizzare ascoltando: al pari delle immagini, la memorizzazione di dati e di informazioni attraverso un ascolto attento, è in genere decisamente più efficace rispetto alla semplice lettura.

Sfruttare la matematica per ricordare sequenze numeriche: per esempio, quando è necessario non dimenticare mai un codice PIN. Se è per esempio 5420, allora questo resterà sempre impresso nella mente ricordandosi semplicemente che 5×4 fa 20.