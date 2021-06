L’essere umano è una delle poche creature in grado di sopravvivere stando seduto tutto il giorno. Ma questo però non significa che sia salutare. Tutti i più importanti esperti di postura, fitness e salute consigliano di effettuare comunque della moderata ma costante attività fisica per tenersi in forma. Ma se si conduce una vita da impiegato, otto ore al giorno seduti a una scrivania, non è sempre facile farlo.

Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno però scoperto un approccio rivoluzionario alla materia del benessere. Un legame profondo tra mente e movimento che è stato esplorato da Caroline Williams nel suo ultimo libro “Move!: The New Science of Body Over Mind“. In questo lavoro l’autrice spiega quali sono gli esercizi fondamentali per rimanere sempre in ottima forma mentale anche quando si fa una vita sedentaria.

Pochi semplici consigli

I principali consigli che la Williams enuncia sono sei.

Il primo è quello di ritagliare uno spazio giornaliero dove poter camminare e fare una passeggiata, possibilmente variando il ritmo. Camminare e correre offrono, infatti, benefici differenti all’organismo e di conseguenza al cervello, che reagisce e si comporta diversamente. La Williams sottolinea che lo “sweet spot” è sincronizzare il battito del cuore con il ritmo della camminata: 120 battiti e 120 passi al minuto.

Il secondo consiglio è quello di rafforzarsi per combattere il calo della forza fisica che la scienza ha registrato nella società contemporanea. Studi recenti hanno dimostrato che i maschi di oggi sono più deboli di quelli nati negli anni Ottanta, se si misura la potenza muscolare complessiva.

Lavorare su questo aspetto di sé stessi è una potente arma per contrastare depressione e ansia. E bastano pochi semplici esercizi a corpo libero: la camminata, per esempio, rafforza le gambe.

Sfruttare tutti i momenti utili

Anche la danza, il ballo, concorre a questo obiettivo. Ma non solo: tenere il rimo su una canzone, anche solo inconsciamente, aumenta la dopamina prodotta dal corpo e quindi la sensazione di benessere e di felicità.

La postura è un altro aspetto importante. Per chi sta tanto tempo seduto alla scrivania, mantenere la schiena dritta è un ottimo modo per rafforzare il tronco e quindi ad avere un atteggiamento mentale più positivo. Ogni tanto, però, fa bene alzarsi e allungare i muscoli della schiena e delle membra con un po’ di lieve stretching. Il movimento dei fluidi del corpo migliorerà la risposta alle infiammazioni delle articolazioni.

Infine, tra gli esercizi fondamentali per rimanere sempre in ottima forma mentale anche quando si fa una vita sedentaria è importantissimo quanto semplice tornare a respirare profondamente, lentamente e con consapevolezza. Un atto che migliora l’ossigenazione, il sonno, il flusso dei pensieri e riduce i livelli di stress e ansia. Bastano anche solo pochi minuti al giorno per ritrovare il proprio “centro”.