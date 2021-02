Una ricetta tra le più amate, fatte e rifatte della storia. Un dolce assemblato facile e straordinariamente buono. Ottimo per creare velocissime monoporzioni e soprattutto una preparazione che conquista proprio tutti.

Il tiramisù piace a grandi e piccini ed è anche comodo da preparare e tirare fuori per ogni occasione. La ricetta è versatile e molto semplice ed è proprio per questo che si tende a sottovalutare una serie di piccoli errori che compromettono la riuscita del dolce al cucchiaio più amato di sempre.

La Redazione ha raccolto per i Lettori, alcuni errori molto banali ma da non commettere più per preparare un tiramisù perfetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Gli errori più banali ma da non commettere più per un tiramisù da favola

La prima abitudine da rivedere è quella che riguarda la montatura del mascarpone.

Montare troppo l’ingrediente potrebbe far perdere l’effetto cremoso e rendere il mascarpone più solido. Un errore quasi impercettibile ma che rovina l’unione di tutti gli ingredienti.

Uova e zucchero

Non mescolare immediatamente lo zucchero con i tuorli. L’ideale è lavorare nel più breve tempo possibile i due ingredienti in modo da creare un mix perfetto. Inoltre, molti chef consigliano di montare i tuorli con uno sciroppo di zucchero riscaldato alla temperatura di 121° C. Un passaggio che allontana il pericolo di salmonella.

Sempre il solito caffè

Mai provato a variare e sperimentare la bagna dei biscotti del tiramisù? La ricetta tradizionale vuole i savoiardi bagnati nel caffè espresso. Tuttavia, il caffe d’orzo renderà il dolce al cucchiaio più leggero e delicato. Da provare!

Il cacao amaro

Sono tante le famiglie che utilizzano il cacao amaro per spolverare lo strato finale del dolce. L’errore è quello di non considerare l’effetto goloso del cacao tra i vari strati.

Se “Gli errori più banali ma da non commettere più per un tiramisù da favola” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Pasta sfoglia sempre friabile anche se conservata in frigo o in freezer con questi semplici consigli”.