La castrazione è molto popolare negli animali domestici. Quando si adotta un gattino, specialmente se maschio, questa operazione è molto consigliata. Le perplessità del padrone sorgono generalmente per ragioni etiche ma anche di salute. L’animale castrato, e quindi anche un gatto, rischia un cambiamento a livello fisico e comportamentale.

Esso, infatti, è fortemente soggetto a obesità e a un aumento della pigrizia. Vediamo allora quali sono gli errori nell’alimentazione del gatto sterilizzato e come mantenerlo in forma. Ecco come contrastare le modifiche metaboliche e non far ingrassare il nostro micio.

Cosa succede con la castrazione

Con la castrazione qualsiasi animale subisce un’interruzione della produzione di ormoni. Questo genera un cambiamento anche a livello metabolico. Il gatto sterilizzato ha un aggravante: se vive in casa si muoverà poco, ancor meno stimolato dall’assenza di testosterone.

Per tale ragione, il padrone dovrà modificare in due sensi la vita del proprio gatto. Il primo punto fondamentale è l’alimentazione, il secondo è stimolo all’attività motoria. Praticamente il padrone deve essere disposto a stimolare il proprio micio a muoversi, giocare, correre e non poltrire tutto il giorno. In questo caso si parlerà di arricchimento ambientale.

Gli errori nell’alimentazione del gatto sterilizzato e come mantenerlo in forma

Il problema dei gatti castrati, specialmente se vivono in casa, è che non riescono a smaltire tutto quello che mangiano. Pertanto è necessaria un’alimentazione ad hoc con crocchette specifiche a basso contenuto di grassi. Inoltre, il cibo per gatti sterilizzati avrà meno carboidrati e maggiori fibre, in grado di favorire la digestione.

Questo non significa che il gatto potrà continuare a mangiare le stesse quantità di cibo di prima. Anche la razione dovrà essere diminuita e suddivisa in almeno 4 pasti. In questo modo il gatto non sentirà i morsi della fame. Nel caso si usi una dieta homemade, è il caso di consultare sempre il veterinario per un consulto esperto. Inoltre, è stato studiato che il cibo umido è da preferire in questo caso. I croccantini, dotati di molto sale, tendono ad accumulare i Sali minerali nella vescica del gatto. L’umido, al contrario, contiene più acqua e quindi stimola la diuresi.

Per ultimo, quando si parla di arricchimento ambientale si fa riferimento a giochi e strutture che possano spingere il gatto a muoversi, perlustrare. In questo caso è bene trovare il gioco che il gatto ama fare col padrone (nascondino per esempio). Anche fornirgli trespoli e piattaforme è un ottimo modo per fargli fare attività fisica. Si vedrà che con questi accorgimenti il gatto sterilizzato ingrasserà difficilmente.