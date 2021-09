Il cambio di stagione è un momento complicato per tutti, soprattutto quando si parla di guardaroba. Le domande sono tante e finiamo per vestirci “a cipolla”, a discapito del glamour.

Dopo aver parlato dei colori che non potranno mancare nel guardaroba dell’autunno 2021, scopriamo gli errori da non fare per vestirsi bene in autunno.

Tessuti

In autunno, all’interno della stessa giornata può fare molto caldo e molto freddo. Le cosiddette “mezze stagioni” ci portano a sudare, complici anche altri fattori come il ciclo, il cibo pesante o un particolare evento stressante. Per questo sarebbero da evitare tessuti come la lana e i sintetici. Questi infatti si impregnano di sudore e rischieremmo di emanare odori spiacevoli.

Molto spesso ad inizio stagione acquistiamo un nuovo paio di stivali o una giacca in camoscio o nabuk. Questi pellami sono molto delicati. Ricordiamoci di munirci anche di spray impermeabilizzante e controlliamo anche il meteo prima di uscire. Nonostante lo spray, infatti, l’effetto bagnato rimane su scarpe e giacche e potrebbe danneggiarli irreparabilmente.

Come abbinare i tessuti

Secondo i beauty guru i capi vanno abbinati in base a quattro elementi: colore, stile, modello e tessuto. Potremmo creare un look di tutto rispetto mixando i vari elementi. Ma attenzione, si potrebbe fare l’errore di accostare il lino alla lana, o il velluto al cotone. Questo secondo gli esperti è un errore di stile che andrebbe evitato.

Abbigliamento floreale

Esistono fiori estivi e fiori invernali. Per avere un look glamour anche in autunno sarebbe meglio saper riconoscere quali sono i fiori adatti alla stagione. Su alcuni capi è facile, per esempio una gonna bianca con i girasoli è decisamente estiva. Ma per altri possiamo ricorrere a due trucchi: esaminare il tessuto e i colori.

Collant

Se soffriamo il freddo e rischiamo di avere la pelle d’oca, allora meglio indossare i collant, abbinandoli a delle scarpe basse o degli stivaletti. In molti look autunnali però vince la combinazione gonna e stivali a metà polpaccio o sopra al ginocchio. In questo caso allora possiamo anche rimandare i collant al prossimo outfit.

Un suggerimento è di controllare i collant quando ci stiamo dedicando al cambio di stagione. Molte donne li conservano smagliati pensando che riusciranno a metterli almeno un’altra volta, coprendo i buchi con trucchi come lo smalto. Il problema però è che quando andremo di fretta potremmo indossare i collant smagliati, andando incontro a spiacevoli conseguenze.

Capispalla invernali

Ai primi accenni di freddo, soprattutto al nord Italia, si vedono comparire capi destinati all’inverno. In particolar modo accessori con pelliccia, scarpe imbottite, bomber di piumino. In autunno è importante portarsi dietro sempre qualche capospalla da indossare all’occorrenza, ma le giacche autunnali non dovrebbero comprendere cappotti e bomber.

Gli errori da non fare per vestirsi bene in autunno

Abbiamo visto un breve elenco di alcuni degli errori più comuni degli outfit in autunno come i collant smagliati, i vestiti floreali estivi e gli abbinamenti di tessuti sbagliati. La cosa più importante da tenere a mente è sempre quella di stare bene con sé stesse, a prescindere dai pareri dei guru del fashion.