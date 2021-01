Il polpo è un mollusco molto apprezzato in Italia. Può essere cucinato in tanti modi e il suo gusto è particolare e inconfondibile.

La sua cottura può sembrare semplice ma può capitare che venga gommoso, duro ed insapore. In effetti non esistono delle tecniche particolari o segrete per cuocere un polpo e, non occorrono come potrebbe pensarsi neanche pentoloni di acqua con cotture interminabili.

In questo articolo, mettiamo in evidenza quali sono alcune credenze e gli errori da non fare per gustare un polpo morbido e profumato di mare, fin dal suo acquisto in pescheria.

Ecco gli errori da non fare per gustare un polpo morbido e profumato di mare

L’acquisto in pescheria

Scegliere la giusta specie di polpo è importante.

Esistono tre tipi di polpo: quello di sabbia, di scoglio e il moscardino.

Il polpo di scoglio e il moscardino sono della qualità migliore.

Il polpo di scoglio è munito di due file di ventose sotto i tentacoli, quello di sabbia ne ha solo una.

I moscardini hanno una sola fila di tentacoli e sono più piccoli.

Cuocere in molta acqua

Non serve cuocere il polpo in una pentola colma d’acqua e, nemmeno immergere, prima di cuocerlo, per tre volte i tentacoli nell’acqua.

Il polpo cuoce nella sua stessa acqua.

Versare un filo di olio nella padella, aglio, prezzemolo e cuocere il polpo a fiamma bassa.

Durante la cottura, sarà il mollusco stesso a cacciare acqua e gli si arricceranno anche i tentacoli.

Tempi di cottura

Per la durata della cottura, occorre fare molta attenzione perché, si rischia di fare indurire la carne.

Il tempo di cottura, dipende da tanti fattori come:

la grandezza del mollusco;

dalla temperatura dell’acqua;

dalla temperatura esterna.

L’unica soluzione è quella della prova della forchetta. Se questa entra senza problemi nella carne, allora è cotta.