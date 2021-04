Finalmente arrivano le belle giornate e con loro arriverà il caldo e si sentirà il bisogno di cibi più freschi a tavola. Quindi sarà via libera a piatti freschi e veloci. Ci sono molti piatti gustosi da preparare in estate ma l’attenzione a come si prepara un piatto deve essere alta. Gli errori da non fare per gustare un piatto squisito da sogno al mare sotto la luna quando fa caldo.

Piatti freschi e allegri

Sostituiamo quindi i piatti di pasta fumante e si pensi a tutti i piatti colorati che possiamo preparare nelle belle sere d’estate con un bel bicchiere di vino. Una cena a lume di candela in allegria, complice la luna che fa l’atmosfera. Oggi parliamo di come cucinare al meglio l’insalata di pasta fredda. Ci sono molti errori che si possono fare nel prepararla, vediamo quali.

Il piatto estivo più amato

Attenzione agli errori che si possono fare nel cucinare questo piatto perché pur sembrando un piatto semplice, sbagliando i dettagli si può fare un disastro. La pasta c’è chi la ama al dente e chi la preferisce cotta a puntino. Per la cottura ottimale di un’insalata di pasta bisogna scolarla prima del tempo indicato sulla confezione, basterà qualche minuto prima. Un errore gravissimo e frequente è quello di far raffreddare la pasta sotto l’acqua del rubinetto. Questo è il modo per avere un piatto sciapo assicurato. Tra l’altro in questo modo perde il suo sapore. Si può rimediare allora? Fare un bel piatto senza sbagliare? Vediamo come. La pasta va scolata e condita con un filo d’olio extra vergine di oliva. Questo è il modo per non farla attaccare. A questo punto si mette a raffreddare su un vassoio.

Condimento libero

A questo punto ci si può sbizzarrire scegliendo il condimento che si preferisce a base di verdura, pesce, carne. Assolutamente aggiungere pomodorini, basilico, mozzarella, olive e capperi. Altra stupenda versione è quella con straccetti di pollo, asparagi e mandorle. Provare per gustare. Sarà un sicuro successo per un bel piatto senza errori. Quindi attenzione agli errori da non fare per gustare un piatto squisito da sogno al mare sotto la luna quando fa caldo.