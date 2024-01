Gli errori da non commettere quando si investono i propri soldi. Wall Street dove è direttta?

Oggi vogliamo dare poco spazio alle dinamiche di breve di Wall Street, ma ci farebbe piacere che il Lettore approfondisse alcuni aspetti che spieghiamo nei prossimi paragrafi. Perchè molti parcheggiano i loro soldi sul conto corrente e li tengono lì fermi per anni perdendo anche grandi occasioni? Perchè non è semplice investire denaro anzi il rischio di perderlo è più elevato di quanto si psosa immaginare! Infatti, è un’attività che richiede attenzione, saggezza e una elevatissima dose di prudenza. Evitare alcuni errori comuni come quello di seguire i miraggi, gli abbagli, i facili guadagni o i guadagni stratosferici. Evitare “il campo dei miracoli”, è cruciale per preservare il proprio capitale e massimizzare le opportunità di guadagno nel lungo termine. Ecco gli errori da non commettere quando si investono i propri soldi.

Gli aspetti da non sottovalutare

In primo luogo, uno dei più comuni è l’assenza di una pianificazione finanziaria chiara e definita. Gli investitori dovrebbero stabilire obiettivi chiari, determinare il loro orizzonte temporale e valutare il proprio livello di tolleranza al rischio.

Un secondo errore da evitare è la mancanza di diversificazione del portafoglio. La diversificazione geografica, per strumenti e temporale, aiuta ad abbassare il rischio e ad aumentare le possibilità di rendimenti nel lungo termine.

Una volta fatto queste cose, c’è da sapere che i mercati alternano momenti buoni a negativi, quindi si devono mettere da parte l’ansia e la paura. Queste emozioni possono portare a decisioni affrettate, come vendere in panico durante un calo di mercato o investire eccessivamente in un’opportunità speculativa. Dopo aver analizzato gli errori da non commettere quando si investono i propri soldi ora andremo a monitorare con alcuni livelli statitsci Wall Street dove potrebbe essere diretta.

La chiusura della seduta di contrattazione odierna è fondamentale

I prezzi di chiusura del 24 gennaio sono stati i seguenti:

Dow Jones

37.305,16

Nasdaq C.

14.813,92

S&P500

4.719,19.

Ribassi se stasera i listini chiuderanno sotto i seguenti livelli, altrimenti per la prossima settimana proietteremo ulteriori rialzi:

Dow Jones

37.100

Nasdaq C.

14.751

S&P500

4.689.

