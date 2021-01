Il bagno è una stanza che ogni casa o appartamento deve assolutamente avere. Tuttavia spesso al bagno viene riservata una camera piccola, a volte addirittura una stanza senza finestre. Questo succede in quasi tutte le case, e ancora di più negli appartamenti in città. Ma un bagno piccolo non è sinonimo di un ambiente scomodo e non confortevole, a patto che si seguano alcune regole. Scopriamo quindi quali sono gli errori da non commettere quando si arreda un bagno piccolo.

Progettare

Quando si ha uno spazio piccolo un passaggio fondamentale è quello del progetto. Comprare sanitari e mobili a caso infatti non solo farà sembrare la stanza un’accozzaglia di cose, ma spesso potremmo sbagliare le misure. Questo potrebbe rendere il bagno davvero disagevole per via di spazi di movimento ristretti; inoltre mobili troppo grandi faranno sembrare la stanza ancora più piccola.

Può quindi essere molto utile recarsi in un negozio e chiedere aiuto al personale specializzato. Potremo così farci fare un buon progetto a costo zero e riuscire a sfruttare ogni centimetro al meglio. In commercio inoltre esistono moltissime soluzioni salvaspazio di cui potremmo anche non essere a conoscenza e che potrebbero davvero fare al caso nostro.

Gli errori da non commettere quando si arreda un bagno piccolo

Uno dei primi elementi da considerare è la luce, specialmente quando manca una finestra che porti luce naturale. È importante illuminare a dovere l’ambiente e per questo non bisogna fare economia sulla luce artificiale.

Attenzione anche ai colori. Sulle pareti prediligiamo colori non troppo accesi e forti, ma piuttosto manteniamoci su colori chiari e pastello. Stesso discorso per il soffitto, che va lasciato bianco e mai appesantito con colori scuri. Al contrario i colori dell’arredamento possono tranquillamente essere vivi e a contrasto, così da rendere l’ambiente personale e caratteristico.

Per quanto riguarda il rivestimento delle pareti non bisogna mai piastrellare fino al soffitto per non rendere l’ambiente soffocante. Piuttosto fermiamoci a metà altezza o rivestiamo solo una parete, quella della doccia.

A proposito di doccia, questa è preferibile alla vasca da bagno perché più compatta e pratica. Inoltre con delle pareti in vetro trasparente lo spazio sembrerà più grande.

In un bagno piccolo l’unico elemento d’arredo che deve essere grande è lo specchio. Gli specchi infatti sono in grado di moltiplicare lo spazio e la luce, con enormi benefici visivi.

Infine quando inizieremo a usare il nostro bagno impariamo a dare a ogni cosa il suo giusto posto. Un bagno in ordine infatti sembra subito più pulito e più grande.