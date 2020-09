Possiamo quasi dire, senza tema di smentita, che, negli ultimi anni, il divano ha sostituito la tavola come fulcro della casa. Una volta c’era il focolare domestico, col suo camino a riunire la famiglia. Poi è venuta la tavola, grazie anche ai primi televisori. Ora, indubbiamente c’è il divano. Con le sue forme, i suoi colori, i tessuti e le varietà, il divano è il vero signore delle nostre sale. Alla sera, dopo cena, ci riuniamo tutti lì. Se, poi ci sono le “penisole”, arrivano anche gli amici a 4 zampe. La scelta commerciale è sempre più vasta e, addirittura, è subentrata anche qui la rottamazione, così da permetterci di cambiarlo più spesso di prima. Ecco quindi, secondo i nostri Esperti, gli errori da non commettere quando acquistiamo un divano nuovo.

Non prendere le misure

È la prima cosa da fare, la più semplice e scontata. E, proprio per questo, spesso la saltiamo, per noncuranza e per dimenticanza: prendere le misure della sala e del divano. Colti dall’entusiasmo del prodotto, dal suo prezzo, dalla forma e dal colore, finisce che, dopo averlo pagato, ci accorgiamo di non aver fatto i conti della sala. E ci autoconvinciamo che comunque ci starà. Tra gli errori da non commettere quando acquistiamo un divano nuovo, eppure, secondo le statistiche, al primo posto in assoluto!

Sbagliare il budget

Al secondo posto degli errori che commettiamo acquistando il divano nuovo, ecco il budget. Vediamo l’offerta, la valutiamo e siamo in effetti in linea, almeno così sembra, col nostro budget. Poi ci mettiamo un colore extra standard, il tessuto più pregiato, il cassetto porta oggetti, il divano letto e le poltrone abbinate e finiamo per sforare il preventivo.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Non provarlo

Sembrerà strano, ma sul podio degli errori, ecco la mancata prova della comodità. Magari ci facciamo scrupolo di salirci, magari pensiamo ci siano saliti in troppi, allora decidiamo di acquistarlo senza provarne la comodità. Salvo poi sentirci una scarica di parole da tutta la famiglia già la sera dell’inaugurazione!

Non inserirlo nell’ambiente

Statisticamente non è sul podio, ma trascurare l’ambiente e gli arredi in cui lo inseriamo, rischia una causa di divorzio. Cari Lettori uomini, non provate nemmeno a pensare di comprare il divano da soli per vedervi le partite in santa pace! La vostra gentile metà incombe su di voi con l’elenco degli arredi che circonderanno il sospirato divano. Dai colori delle pareti, al design degli arredi, dai pavimenti agli infissi, inserire un divano nell’ambiente è cosa assai ardua!

Approfondimento

Il bicarbonato per il divano