Una fresca e buona macedonia è sempre molto gradita in tutti i periodi dell’anno, ma la frutta del periodo estivo è sicuramente quella ideale per varietà e colori.

La macedonia di frutta è il dessert fresco e colorato, ideale da servire come fine pasto o come merenda pomeridiana.

Si può preparare con la frutta che più si gradisce, preferibilmente quella di stagione, tagliata a pezzetti e condita con limone e zucchero.

Un ottimo rimedio per chi vuole mangiare qualcosa di semplice e veloce mantenendosi leggero.

La stagione calda è perfetta per dare libero sfogo alla fantasia creando un mix di colori, gusti e profumi con tutto ciò che di buono la natura possa offrire.

Però nonostante non sia difficile prepararla a volte si commettono dei semplici e banali errori che vanno a compromettere l’esito finale.

Gli errori da non commettere per preparare la perfetta e fresca macedonia estiva

Il primo errore che si commette è quello di non scegliere la frutta di stagione.

La macedonia per essere un piatto salutare e fresco deve assolutamente rispettare la stagionalità.

I frutti non devono essere scelti a caso in base al colore o all’aspetto, devono essere privi di macchie e non troppo maturi e da preferire solo quelli del periodo stagionale.

Infatti spesso la macedonia si prepara come idea svuota frigo per eliminare la frutta che non è stata consumata. La frutta di per se già troppo matura potrebbe poi risultare ancora più molle dopo essere stata tagliata e condita con il succo di limone.

Mai lavare la frutta sotto il getto di acqua corrente, non solo non si eliminerebbero tutte le impurità ma si potrebbe correre il rischio di rovinarla.

Spesso per fretta o per poca pazienza viene tagliata e sbucciata sommariamente. Anche l’occhio vuole la sua parte, è bene dunque cercare di dare uniformità al taglio cercando anche di eliminare gli eventuali semi presenti nel frutto.

È importante dare la giusta proporzione di quantità e colori dei frutti.

Evitare di mescolare velocemente, ma di amalgamare delicatamente in quanto si rischierebbe solo di spappolare e rovinare la frutta.

Sbagliato eccedere con limone e zucchero.

La frutta essendo già zuccherina non necessita di aggiunte ulteriori di zucchero, un cucchiaio per ogni kg di frutta potrebbe essere già sufficiente. Inoltre un eccesso di limone andrebbe ad ammorbidire troppo la frutta.

Abbiamo visto gli errori da non commettere ed evitare assolutamente per preparare la perfetta e fresca macedonia estiva

