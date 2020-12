Anche chi utilizza il computer per lavoro e da diversi anni, potrebbe non avere ben chiaro che alcune pratiche comuni e quotidiane sono dannose, a lungo andare, per qualsiasi PC. Rimuovere correttamente i dispositivi esterni, spegnere il PC o mandarlo in sospensione può fare la differenza per la salute del dispositivo.

Vediamo quali sono gli errori da evitare subito per smettere di danneggiare il PC, e quali i trucchi e le attenzioni che migliorano prestazioni e sicurezza.

Gli errori da evitare subito per smettere di danneggiare il PC

Riavviare nella maniera giusta. Un vecchio trucco che tutti conoscono per ‘sistemare le cose’ quando il PC si blocca è spegnere e riaccendere. Ma in Windows 10 c’è una feature chiamata Avvio Veloce, attiva di default, che impedisce una corretta chiusura delle applicazioni quando si spegne il PC. Paradossalmente, è meglio effettuare un Riavvio: in questo modo Windows disattiverà tutti i processi in sospeso, compresi quelli che non funzionano più.

Installare con consapevolezza i software. Non bisogna avere fretta quando si lancia un processo di installazione. Cliccare su ‘Avanti’ in modo compulsivo per accettare i Termini di servizio, senza leggere, potrebbe finire con far installare software di cui non si ha assolutamente bisogno: toolbar inutili per i browser, antivirus che nessuno ha chiesto, e potenzialmente malware. Se c’è un’opzione di installazione avanzata durante il processo, è sempre meglio verificare che si stia installando solo quello che serve e non altre cose.

Personalizzare l’esperienza utente. Il menu Start di Windows a volte può essere fin troppo pieno di link inutili e riempire lo schermo con cose che non servono davvero. Basta cliccare col tasto destro sull’icona che si vuole eliminare e rimuoverle dal menu, oppure spostarle e riorganizzarle come meglio occorre.

Proteggere i propri dati

La sicurezza informatica è un aspetto che l’utente, anche il più esperto, tende sempre a tralasciare. Soprattutto però quando si possiede un portatile, più soggetto a furti e smarrimenti, sarebbe opportuno utilizzare sistemi di crittografia. Sia Windows 10 Home che Pro possiedono una funzione chiamata ‘Crittografia dispositivo’. Si può verificare se l’opzione è attiva e supportata cercando dal menu start la voce Informazioni Dispositivo, scorrendo poi alla voce ‘Supporto crittografia dispositivo’.