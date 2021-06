Soprattutto in estate non andiamo da nessuna parte senza averli sempre con noi. Gli occhiali da sole, fanno parte integrante dei nostri look estivi. Indossati sul naso, portati in testa a mo’ di cerchietto oppure agganciati allo scollo come fossero un gioiello.

Li portiamo anche in spiaggia e siamo talmente a nostro agio con questo accessorio che non ci accoriamo di indossarli neppure quando entriamo in acqua. Non potremo fare errore più grande. Corriamo subito ai ripari e riportiamoli sul bagnasciuga, in borsa dentro la loro custodia. L’occhiale in spiaggia ha tre principali nemici: la salsedine, la sabbia e le nostre cattive abitudini.

Gli errori da evitare per non rovinare gli occhiali da sole in spiaggia

Mai entrare in acqua con gli occhiali. Il sale contenuto nell’acqua, rovina la montatura, le lenti e perfino le viti;

abbiamo cura di portare sempre in borsa la loro custodia. Non portiamo quelle morbide, poco adatte a proteggerli da urti e schiacciamenti;

salsedine, sudore e creme solari li opacizzano facilmente. Non laviamoli con l’acqua di mare;

resistiamo alla tentazione di pulirli o asciugarli con l’asciugamano o col lembo della maglietta. I residui di sale e sabbia graffiano molto facilmente i materiali della montatura e le lenti,

non indossiamoli sulla testa come fossero un cerchietto. Anche se è una soluzione pratica, questa posizione li può facilmente deformare;

se siamo al tavolo di un bar non appoggiamoli con le lenti verso il basso. Anche questa superficie liscia può danneggiarli facilmente

non usare carta assorbente o fazzoletti per asciugarli.

I suggerimenti per non rovinarli

Pochi semplici accorgimenti per non rovinare i nostri preziosi occhiali da sole e mantenerli a lungo nel tempo.

acquistiamo custodie rigide e riponiamoli rivolti verso l’alto per preservare le lenti;

lavarli sempre con acqua dolce, quella delle docce andrà benissimo. In alternativa compriamo un detergente specifico dall’ottico;

asciughiamoli col pannetto specifico dato sempre in dotazione insieme alla custodia.

tutte le volte che non li indossiamo, riponiamoli sempre nella loro custodia. Eviteremo di perderli o rovinarli accidentalmente.

Sono questi gli errori da evitare per non rovinare gli occhiali da sole in spiaggia e i suggerimenti pratici per conservarli al meglio.