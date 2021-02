Molte donne si lavano i capelli ogni giorno, soprattutto quelle che presentano un cuoio capelluto grasso. Questa operazione, oltre a non giovare alla salute della chioma, diventa tediosa e scocciante soprattutto per chi ha delle lunghezze importanti. Per questo oggi illustriamo gli errori da evitare per non ritrovarsi sempre i capelli sporchi e unti. Scopriamo di quali si tratta e come evitarli.

Metterci le mani dentro

Ognuno di noi tocca la propria chioma con le mani innumerevoli volte al giorno. Questo gesto, infatti, può significare diverse cose secondo il linguaggio del corpo. Può essere un tentativo di seduzione oppure un modo per placare lo stress e la paura. Purtroppo però le dita non sono sempre pulite e possono trasferire lo sporco direttamente sul cuoio capelluto, avvicinando pericolosamente il giorno del lavaggio.

Applicare troppo shampoo o balsamo

Prima di tutto i prodotti per i capelli dovrebbero essere specifici e quindi non i primi che si trovano nelle corsie del supermercato. Inoltre non vanno abusati o peggio scambiati. Lo shampoo è per la base, il balsamo per le lunghezze. Una noce sarà più che bastante a completare egregiamente il lavoro.

Sciacquarli con acqua calda

L’ideale è effettuare una pulizia con acqua tiepida e poi completarla con un getto di acqua fredda. Lo shock termico di quest’ultima, infatti, aiuta a chiudere le fibre capillari e evitarne il danneggiamento.

Una volta uscite dalla doccia è meglio districare i propri capelli con le mani pulite, invece di gettarsi subito sulla spazzola. Questa, infatti, contiene residui di sporco e contribuisce a spezzare il capello che da bagnato risulta più fragile.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, quali sono gli errori da evitare per non ritrovarsi sempre i capelli sporchi e unti. Se invece si desidera sapere come prendersene cura anche mentre si dorme, basta semplicemente cliccare su questo link.