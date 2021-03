La padella è presente nei cassetti e nelle ante di tutti noi. Si tratta di un utensile indispensabile in cucina. Grazie ad esso, infatti, possiamo sperimentare diverse ricette e anche cucinare i piatti base per il pranzo e la cena. Il problema, però, è che spesso questi utensili durano meno di quanto ci aspettiamo. Non è raro, infatti, vedere la nostra padella completamente rovinata dopo solo qualche utilizzo. Questo accade perché commettiamo dei passi falsi di cui non ci rendiamo conto. E, proprio per questo motivo, vediamo quali sono gli errori che tanti di noi fanno e che rovinano le padelle molto prima del previsto.

In tanti non leggono il manuale

Molti di noi, quando comprano una padella, non si soffermano mai a leggere il manuale. Questo è sicuramente il primo errore che si commette. Nelle istruzioni, viene indicato il lavaggio adatto all’utensile e la giusta manutenzione. E questo, ovviamente, è fondamentale per farla durare di più. Perciò, bisogna evitare di lavare in modo sbagliato questo utensile. Per esempio, una padella rivestita in teflon deve sempre essere lavata a mano in modo delicato. Oppure, una in ghisa non dovrebbe mai essere messa in lavastoviglie. Piuttosto, andrebbe lavata con una spazzola morbida e con dell’acqua calda. Ultima accortezza: mai utilizzare degli strumenti affilati per lavare la padella. Questi non farebbero altro che rovinarla, costringendoci a buttarla molto prima del tempo.

Alcune persone non si ricordano di ungere la padella prima della cottura e dopo il lavaggio

La padella dovrebbe essere unta piuttosto spesso. Quando la usiamo per cucinare, per esempio, dovremmo sempre usare del grasso. Solo in questo modo saremo sicuri che il cibo non si attaccherà all’utensile. E, dopo averla lavata, dovremmo sempre versare un cucchiaio di olio, per poi risciacquare in un secondo momento. Dunque, ecco gli errori che tanti di noi fanno e che rovinano le padelle molto prima del previsto.

