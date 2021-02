Le lasagne sono un grande classico della nostra cucina. E, proprio per questo motivo, dobbiamo sapere esattamente come cucinarle. Si tratta di una ricetta che fa parte della nostra tradizione, ed è giusto seguire tutti i passaggi in modo corretto. Perciò, vediamo gli errori che molti fanno quando cucinano le lasagne e cerchiamo di evitarli!

Scegliere pasta secca

Alcuni non danno peso alla scelta della pasta. E invece non c’è nulla di più sbagliato! Infatti, è preferibile utilizzare sfoglie di pasta fresca all’uovo (che si possono anche comprare al supermercato). Inoltre, dovremmo sbollentare ogni sfoglia in acqua salata per un minuto prima di cuocerle in forno! In più, molte persone fanno pochi o troppi strati di lasagna. Ne vanno fatti 4! O, se proprio vogliamo esagerare, andranno bene anche 5.

Occhio al condimento perché ha un ruolo fondamentale

Partiamo dal presupposto che ovviamente non tutti sanno (o hanno tempo) di cucinare il ragù a mano in casa. Anche se sicuramente sarebbe l’opzione migliore, andranno benissimo anche quelli del supermercato. Ma dobbiamo stare attenti a quando lo stendiamo sulla nostra lasagna, perché non dovrà essere né troppo denso né troppo liquido. Un sugo pieno di acqua rovinerebbe definitivamente il nostro piatto! Inoltre, dobbiamo disporlo, assieme alla besciamella, in modo uniforme, sia al centro che gli angoli. Solo così potremo dire che la nostra lasagna sarà perfetta!

Usare la carta forno è un altro errore

La carta forno è sicuramente utilissima in un’infinità di ricette, ma non in quella per cucinare la lasagna! Usandola, infatti, correremo il rischio che il primo strato di pasta si attacchi. Il risultato? Una lasagna bruciata e definitivamente rovinata!

In più, c’è chi tende e a infornare la lasagna non appena pasta sfoglia e condimento sono al loro posto. Piuttosto, aspettiamo almeno 40 minuti prima di iniziare a cuocerla. Così assorbirà tutti i sapori del sugo e degli ingredienti del condimento e sarà deliziosa! Dunque, ecco gli errori che molti fanno quando cucinano le lasagne. Attenzione a non farli più!