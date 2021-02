La maggior parte di noi (se non tutti) ha ormai in casa un freezer di ultima generazione che possa mantenere perfetti i nostri alimenti. Ma ci sono dei piccoli accorgimenti che dovremmo mettere in atto quando utilizziamo il congelatore. Perché spesso non ci rendiamo conto di alcune azioni sbagliate che compiamo senza volerlo. Per questo motivo, oggi vogliamo presentare gli errori che molti di noi fanno quando usano il congelatore.

Congelare per un tempo eccessivo i cibi

Alcuni non sanno che i cibi non possono essere congelati a tempo indeterminato. Lasciandoli troppo in freezer, potrebbero perdere il loro gusto. E, di conseguenza, dovremmo gettarli via! Perciò, ricordiamoci sempre di mettere un’etichetta sulla busta di ogni cibo che mettiamo in congelatore. Per esempio, se si tratta di carne di manzo o pollo, segniamo la data con scadenza dopo 6 mesi. Se invece congeliamo il pesce, ricordiamoci che potrà resistere in freezer solo per 4 mesi.

Non guardare mai la temperatura

Non tutti fanno casa alla temperatura impostata del loro freezer. Eppure, si tratta di un aspetto fondamentale. Molti congelatori hanno di default una temperatura eccessivamente alta per la conservazione dei cibi. Dovremo, perciò, assicurarci che sia impostata almeno a -20°C, scegliendo invece l’opzione dei -18 °C per cibi specifici che necessitano di questa temperatura.

Sbriniamo troppo poco il congelatore

Alcune persone, poi, si dimenticano di pulire e sbrinare con frequenza il congelatore. Questa operazione permetterà al nostro elettrodomestico di avere vita più lunga e i nostri cibi saranno al sicuro! Per farlo nel modo corretto e senza detergenti chimici, inoltre, sarà possibile leggere un articolo del team di ProiezionidiBorsa. “Come sbrinare il freezer in una veloce e semplice mossa” fornirà un utile metodo per pulire il congelatore e prendersene cura con attenzione ed efficienza.

Perciò, questi sono gli errori che molti di noi fanno quando usano il congelatore. Adesso che li conosciamo e ne siamo consapevoli, non sbaglieremo più!