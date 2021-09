Per una corretta beauty routine il riposo è una parte fondamentale. Dormire bene seguendo le giuste modalità è importantissimo per mantenere la nostra pelle in uno stato di benessere. Alcune abitudini scorrette, infatti, possono peggiorarne lo stato senza che neanche ce ne rendiamo conto, rendendo vani tutti i trattamenti che facciamo. Gli errori che facciamo prima di andare a dormire che possono peggiorare l’aspetto della nostra pelle sono tanti, molti di questi apparentemente innocui. Ma è bene imparare a riconoscerli e abituarci ad una corretta beauty routine. Solo in questo modo la nostra pelle potrà trarne tutti i benefici facendoci svegliare al mattino con un viso radioso, riposato e una pelle sana e luminosa.

Gli errori che facciamo prima di andare a dormire che possono peggiorare l’aspetto della nostra pelle

La skincare serale è importantissima, soprattutto è importante la costanza. Abituarci a fare determinati passaggi prima di andare a dormire può solo apportare benefici alla nostra pelle. Uno dei passaggi fondamentali è la detersione. Prima di andare a dormire è bene struccarsi e detergere il viso in modo da rimuovere tutte le tracce di trucco ma anche le impurità (dovute ad agenti esterni come smog, Sole ecc.) che si accumulano durante la giornata. L’operazione di detersione è ancora più importante la sera perché quello è il momento in cui la nostra pelle si prepara al processo di rigenerazione cellulare, ed è dunque il momento in cui ha bisogno di essere idratata e pulita.

Un altro errore che molto spesso si commette e che compromette la nostra beauty routine riguarda i capelli, nello specifico legarli o no. Non legare i capelli la sera prima di andare a dormire fa sì che questi entrino a contatto con la nostra pelle rischiando di occludere i pori e di contribuire a rendere la pelle ancora più impura già dalla mattina.

Anche usare la federa sbagliata potrebbe peggiorare lo stato di salute della nostra pelle. Specialmente le federe in cotone e in lino potrebbero favorire le rughe. Inoltre, le federe accumulano tantissimo sporco, contribuendo a far diventare la nostra pelle ancora più impura. Meglio optare per una federa in seta molto più delicata e leggera.

La posizione in cui si dorme potrebbe influire

Se si vuole avere una beauty routine corretta è anche bene prestare attenzione a come si dorme. Dormire a pancia in giù potrebbe favorire la comparsa di rughe, anche a seconda della federa che si utilizza. Dormire a pancia in su o su un lato sarebbe la scelta ideale.

