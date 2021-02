Il periodo delle diete non finisce mai. Molte persone cercano di mantenere la linea mangiando sano e facendo esercizio tutto l’anno. Pochi sanno, però, che ci sono degli errori che commettiamo tutti i giorni e che ci impediscono di ottenere il corpo desiderato.

Molti di noi fanno alcuni di questi errori proprio appena alzati dal letto. Stiamo parlando del momento della colazione, per tanti il pasto più importante della giornata. Oggi, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno gli errori che facciamo a colazione e che ci impediscono di dimagrire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un pasto da non saltare

L’errore più comune è quello di saltare colazione. Come indicato in uno studio pubblicato sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, mangiare regolarmente la colazione apporta molti benefici. Sembrano giovarne sia il corpo sia la mente. Bambini e adolescenti che fanno sempre colazione hanno rendimenti scolastici migliori di quelli che la saltano.

Inoltre, rispetto agli altri pasti, la colazione fornisce al nostro organismo una percentuale di micronutrienti più alta. È chiaro quanto sia importante mangiare a colazione e non saltarla mai.

Gli errori che facciamo a colazione e che ci impediscono di dimagrire

Al contempo, fare colazione non vuol dire mangiare senza controllo. Come per gli altri pasti della giornata, anche a colazione non bisogna abbuffarsi. Anzi, mangiamo le dosi giuste per il nostro corpo. Come fare a sapere quali sono? Il modo più semplice è ascoltarsi. Se siamo sazi non mangiamo di più solo per soddisfare le nostre voglie. Possiamo tenere torte e dolci per la colazione del giorno successivo.

Inoltre, facciamo attenzione a cosa mangiamo. Sono sconsigliate brioches e merendine confezionate. Così come sarebbe meglio evitare cereali non integrali pieni di zucchero. Via libera, invece, a frutta, yogurt, avena e a una tazzina di caffè. Infine, prendiamoci il nostro tempo per fare colazione. Non è necessario mangiare di corsa. Al limite svegliamoci quindici minuti prima e sediamoci a mangiare colazione con più calma.