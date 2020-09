Secondo un articolo di David Grimm, pubblicato su Science il mese scorso, a New York è morto il primo cane malato di Covid-19. È probabile che il cane, un pastore tedesco di nome Buddy, avesse un linfoma. Il suo caso comunque ci ricorda che anche gli animali domestici sono a rischio.

Non è ancora chiaro, quanto spesso cani e gatti siano contagiati dal virus. Quali poi siano i loro sintomi e quale la probabilità che possano contagiare altri animali, compresi gli umani.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI





Gli effetti del coronavirus su cani e gatti

Poiché i test sugli animali domestici sono rari non si sa ancora quanti cani e gatti siano stati contagiati dal Sars-cov-2. Secondo una bozza di articolo su una ricerca sierologica pubblicata lo scorso mese una percentuale compresa tra il 3 e il 4 per cento di cani e gatti è stata esposta al virus in Italia nel picco della pandemia.

Tuttavia, anche se i numeri sono davvero così elevati, non c’è stato un concomitante crescendo nei sintomi. L’azienda di Seattle Trupanion, che fornisce l’assicurazione sanitaria a più di mezzo milione di gatti e cani in Nordamerica e in Australia, dichiara di non aver rilevato un aumento di disturbi respiratori o di qualsiasi altro genere dall’inizio della pandemia

Questo potrebbe voler dire che gli animali domestici sono veicoli asintomatici del virus, come hanno suggerito alcuni scienziati, ma fin qui non ci sono prove dirette di questa ipotesi.

Che precauzioni usare?

Sia che si tratti di portare il vostro cane nell’area per cani al parco o di accarezzare un gatto che vive all’aperto, valgono i soliti consigli; indossate una mascherina, lavatevi le mani e mantenete il distanziamento sociale.

In ogni caso i ricercatori stanno iniziando soltanto adesso a capire quale sia il ruolo degli animali da compagnia nella pandemia e gli effetti del coronavirus su cani e gatti

Le ricerche sono in una fase preliminare; non c’è ancora un’idea precisa sulla probabilità che gli animali domestici trasmettano il virus ad altri animali domestici; e neanche sul periodo di contagiosità degli animali e sugli eventuali sintomi clinici del Covid-19 che potrebbero mostrare.

Approfondimento

Per saperne di più sul Bonus sanificazione leggi l’articolo