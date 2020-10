Scopriamo, oggi, gli effetti collaterali che non ti aspetti delle gomme da masticare. Amate da grandi e piccini, le gomme da masticare sono un ottimo antistress e aiutano perfino a dimagrire. Non tutti conoscono, però, i loro aspetti negativi. I chewing gum, infatti, non fanno sempre bene e in certi casi vanno evitati. Ecco quando.

Gli effetti collaterali che non ti aspetti dai chewing gum

Tra i lati negativi delle gomme da masticare spiccano quelli che interessano il sistema digerente. Quando mastichiamo, infatti, il nostro corpo si aspetta di ricevere del cibo nello stomaco. Inizia, quindi, la produzione di saliva e viene attivata la digestione.

Il nostro stomaco inizia, così, a produrre succhi gastrici per accogliere il cibo. Questo, però, quando mastichiamo le gomme non arriva mai. Chi soffre di gastrite o di ulcere, quindi, dovrebbe evitare di masticare chewing gum. La produzione eccessiva di succhi gastrici, infatti, può, in questi casi, essere dannosa.

Generalmente, inoltre, il consiglio è quello di fare uso di gomme da masticare a stomaco pieno. Così si faciliterà la digestione senza produrre succhi gastrici dannosi.

La masticazione in assenza di cibo può inoltre provocare disturbi come areofagia e gonfiore.

Le conseguenze delle gomme da masticare sulla nostra bocca

Gli effetti collaterali che non ti aspetti delle gomme da masticare includono quelli a carico della bocca.

Quando le gomme sono ricche di zucchero, infatti, questo aumenta la possibilità di sviluppare carie. Il consiglio, qui, è quello di lavarsi sempre bene i denti dopo aver usato i chewing gum.

Masticare per lungo tempo ha anche conseguenze sulla mandibola. La muscolatura, infatti, risentirà del movimento continuo e sempre uguale.

Chi, infine, ha otturazioni in bocca rischia grosso con le gomme da masticare. Queste, a ben vedere, possono pian piano staccare particelle di metallo dalle otturazioni che poi noi ingeriremo con la masticazione. Il metallo così assunto andrà, poi, ad affaticare i reni.