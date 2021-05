Gli eccellenti conti del 2020 fanno esplodere al rialzo le azioni Exprivia. Fin dove potrà salire il titolo?

Dopo a la presentazione, gli eccellenti conti del 2020 fanno esplodere al rialzo le azioni Exprivia che risultano essere il miglior titolo della settimana con una performance del 37,89%.

Come detto, all’origine della stratosferica performance c’è la presentazione del bilancio 2020 che ha evidenziato una sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente. I ricavi totali sono stati pari a 167,8 milioni di euro, stabili rispetto ai 168,5 milioni di euro del 2019. L’ebitda è risultato pari a 21,4 milioni di euro rispetto ai 16,8 milioni di euro del 2019 mentre il risultato netto è stato di 8,6 milioni di euro rispetto ai 4 milioni di euro nel 2019. L’indebitamento finanziario netto risulta in miglioramento a -40,3 milioni di euro rispetto alla perdita di 43,9 milioni di euro del 2019. Questi risultati scontano la svalutazione integrale della partecipazione in Italtel, pari a 25 milioni di euro.

Da notare che con questo rialzo le quotazioni si sono allineate al prezzo obiettivo dall’analista che copre il titolo il cui giudizio su Exprivia è mantenere. Se, invece, si guarda ai fondamentali il titolo risulta essere fortemente sopravvalutato.

Gli eccellenti conti del 2020 fanno esplodere al rialzo le azioni Exprivia: Le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Exprivia (MIL:XPR) hanno chiuso la seduta del 7 maggio in ribasso del 6,12% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,15 euro.

Con il rialzo del 40% circa dell’ultima settimana la tendenza in corso è ovviamente rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile.

Time frame settimanale

La mancata rottura in chiusura della resistenza in area 1,21 euro (II obiettivo di prezzo) potrebbe provocare un ritracciamento fino all’importante supporto in area 1,005 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello farebbe tornare al ribasso la tendenza in corso. In caso contrario il rialzo potrebbe continuare almeno fino in area 1,42 euro.

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Nel lungo periodo il titolo è diretto verso gli obiettivi indicati in figura con un potenziale rialzista di oltre il 50%.

Solo una chiusura mensile inferiore a 1,035 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso. In questo caso si ritornerebbe sui minimi in area 0,6 euro.

