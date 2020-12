Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il corretto comportamento dell’automobilista è una condizione necessaria affinché egli possa muoversi per strada nel pieno rispetto degli altri. Ecco perché il codice della strada promuove alcune prassi alle quali si ritiene utile attenersi perché non si subiscano sanzioni o ammende. È il caso, ad esempio, di chi parcheggia al posto riservato ai disabili pur non avendo un valido contrassegno o autorizzazione. In questa guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa illustrano le situazioni in cui agli automobilisti che commettono questa infrazione rischiano pesanti multe.

Attenzione a non parcheggiare dove non è consentito

Chi parcheggia la propria automobile nel posto contrassegnato che si riserva ai disabili cosa rischia? Quali conseguenze per l’automobilista incauto che vìola alcune norme del codice della strada? Accade talvolta, quando si è alla ricerca di un parcheggio, di imbattersi in parcheggi riservati alle persone con disabilità o limitata mobilità. Si tratta di parcheggi contrassegnati con delle strisce gialle su cui si trova il simbolo della persona in carrozzina.

A perimetrare tali parcheggi vi sono delle zebre laterali gialle che non si deve occupare per assicurare la comoda discesa e salita da veicolo. Tale spazio è la risultante di una richiesta che l’interessato ha inoltrato al proprio Comune in virtù di una comprovata patologia o handicap. Questi posti auto, dunque, sono riservati alle persone che hanno il contrassegno disabili e non a chiunque. Questo significa che non si deve parcheggiare nelle summenzionate aree. Gli automobilisti che commettono questa infrazione rischiano pesanti multe relativa al parcheggio in area riservata.

Quali sanzioni stabilisce il codice della strada per i trasgressori

Il trasgressore della regola potrebbe incappare in una sanzione pecuniaria e nella decurtazione di punti dalla patente di guida in caso di inosservanza della regola. Nello specifico, l’art. 188 del codice della strada, commi 4 e 5, stabilisce l’ammontare delle sanzioni in caso di violazione. Coloro che usufruiscono delle strutture senza autorizzazione o in maniera impropria rischiano il pagamento di un’ammenda da 87 fino a 345 euro. Chi invece, pur avendo i permesso utilizza le strutture in maniera impropria rischia una multa da 42 fino a 173 euro.

Questo è quanto stabilisce il comma 1 del suddetto articolo del codice. In alcuni casi arrivano anche le sanzioni accessorie e la decurtazione di due punti dalla patente di guida. Gli automobilisti che commettono questa infrazione rischiano pesanti multe dunque e nei casi più gravi potrebbe diventare anche vero e proprio reato. Ci si riferisce a quelle situazioni in cui la violazione si configura come atto di violenza privata. Attenzione allora a non commettere tali errori di distrazione o volontari in quanto le conseguenze potrebbero essere particolarmente amare.

