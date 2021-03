Gli animali a volte hanno dei comportamenti che non sempre riusciamo a decifrare sul momento. Si tratta di comportamenti che possono sembrarci bizzarri o fuori luogo. Ed è proprio per questo motivo che dobbiamo imparare il loro linguaggio. Avere un animale in casa è una responsabilità e, per trattarlo con rispetto, è anche nostro dovere capire i suoi atteggiamenti. Per questo motivo, oggi vogliamo spiegarne uno davvero comune che riguarda i nostri amici felini. Vediamo allora gli assurdi motivi per cui i gatti si arrampicano sulle nostre gambe.

I gatti sono molto curiosi e vogliono sempre controllare cosa fa il padrone

Il gatto è un animale noto per la sua curiosità. E proprio per questo motivo, è sempre attento a ciò che fa il padrone. Ma, quando non riesce a vedere le azioni che quest’ultimo compie, trova degli stratagemmi. E uno di questi è proprio quello di arrampicarsi sulle gambe. Se siamo in piedi al telefono, o stiamo preparando il caffè, uno dei modi in cui il gatto può controllarci è quello di arrampicarsi su di noi. In questo modo avrà una visuale più che perfetta!

Sono alla ricerca di cibo e acqua

I gatti si arrampicano sulle gambe anche quando hanno fame o sete. Se ci pensiamo, infatti, il micio si aggrappa alle nostre gambe soprattutto quando stiamo cucinando. E, se non è ancora capace di saltare perché troppo piccolo, l’unico modo che ha per raggiungere gli alimenti è proprio quello di arrampicarsi. Stessa cosa vale per l’acqua. Se il rubinetto è aperto, il gatto sarà immediatamente attratto dall’acqua corrente e ne vorrà assaggiare un po’. E noi diventeremo il suo ponte.

Vogliono scoprire il mondo

Come abbiamo già evidenziato, i gatti sono molto curiosi. E, proprio per questo motivo, hanno una voglia irrefrenabili di scoprire il mondo. Quando sono ancora piccoli e non riescono a saltare, vedono nel padrone un modo per vedere ciò che accade intorno a loro. E le nostre gambe sono il mezzo più semplice per arrivare dove vogliono e acquisire una visuale più ampia. Dunque, ecco gli assurdi motivi per cui i gatti si arrampicano sulle nostre gambe. Se vogliamo evitare che ciò accada, dato che per noi è piuttosto doloroso, dobbiamo impedirgli sin da subito di farlo. Ma, al tempo stesso, non dobbiamo frenare la sua curiosità. Perciò, se vediamo che ci sta scrutando, aiutiamolo a raggiungere dei piani più alti della casa. In questo modo sarà soddisfatto e non avrà bisogno di usare le nostre gambe come ponte!

