Tutti noi sogniamo spesso una casa pulita, piena di oggetti profumati e igienizzati. Purtroppo, però, sappiamo bene quanto sia difficile raggiungere questo risultato. A volte, infatti, nonostante l’impegno e la fatica che impieghiamo nel lavaggio degli elementi presenti nel nostro appartamento, non siamo mai soddisfatti. In questo caso però, invece di disperare, potremmo provare ad affidarci ai consigli delle vecchie generazioni. Seguire le indicazioni dei nonni e delle nonne, e provare dei rimedi naturali economici ed efficaci potrebbe certamente esserci d’aiuto.

Se desideriamo asciugamani finalmente morbidi al tatto e dall’odore gradevole ci sono tantissimi rimedi naturali da provare

In questo caso, cerchiamo di capire i rimedi della nonna che potremmo utilizzare per lavare uno degli oggetti più complicati in casa: gli asciugamani. Sappiamo bene quanto questi ultimi spesso mantengano un odore di umido davvero fastidioso, che li rende impossibili da usare. E, soprattutto, a volte l’utilizzo che ne facciamo li rende anche ispidi e poco morbidi. Ma, per risolvere questa situazione, ci sono effettivamente alcuni metodi che potremmo mettere in atto. E di alcuni avevamo anche già parlato in passato. In questo nostro precedente articolo, per esempio, avevamo sottolineato l’efficacia di una soluzione casalinga semplicissima da realizzare che ci aiuterà a risolvere il problema. O, ancora, in un altro articolo, avevamo visto altri consigli che potrebbero certamente rivelarsi più che utili.

Gli asciugamani saranno finalmente morbidissimi e non avranno più quel terribile odore di umido grazie a un ingrediente che abbiamo tutti in casa

Oggi, invece, passiamo a un altro rimedio della nonna che sicuramente potrà tornarci più che utile. Soprattutto, questa volta ci affideremo a un ingrediente nello specifico che con ottime probabilità potrebbe già trovarsi nella nostra cucina. Stiamo parlando del basilico. Quest’erba aromatica, infatti, potrebbe davvero fare la differenza nel lavaggio dei nostri asciugamani. Prendiamo quindi una bacinella e riempiamola di acqua calda. Ora, versiamo un cucchiaino di aceto e, successivamente, 2 o 3 foglie di basilico, che doneranno agli asciugamani un profumo invidiabile. Lasciamo che gli ingredienti si amalgamino tra di loro e, dopo qualche minuto, immergiamo anche i nostri asciugamani. Ora, lasciamo in posa per circa una mezz’ora e poi proseguiamo con il lavaggio normale. Vedremo certamente una differenza che ci soddisferà e potremo andare fieri del risultato perché gli asciugamani saranno finalmente morbidissimi e non avranno mai più un odore sgradevole.

