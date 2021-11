Il vino è sicuramente una delle bevande più amate nella nostra penisola. Non solo perché ci rende famosi in tutto il Mondo, ma soprattutto perché è capace di mettere d’accordo tutti.

Fermo, frizzante, fruttato, amabile, speziato: ce n’è per tutti i gusti e tutti i tipi di palato.

Al contrario di quello che si può pensare, è poi anche un prodotto multiuso, che vanta una serie di applicazioni, alcune delle quali totalmente inaspettate.

Si rivela un ottimo alleato nella detersione e disinfezione di ambienti della casa quali cucine e bagni, può essere impiegato come biocarburante e come rimedio della nonna per allontanare mosche e moscerini.

Tuttavia, è in campo alimentare che il vino regala il meglio di sé: è un ottimo ingrediente per alcune ricette, ma anche da solo e come bevanda che accompagna i pasti.

Avvertendo che è sempre meglio non abusarne, trattandosi comunque di una sostanza alcolica, è doveroso ricordare che l’autunno è per definizione la stagione perfetta per perdersi tra note perlate o color rubino.

Concluso il periodo di vendemmie, è infatti tempo di aprire le cantine e cominciare a degustare.

Degustazioni nelle Langhe

Perché non approfittarne? Gli appassionati di vino non possono perdere questi itinerari di gusto che celebrano le eccellenze italiane, unitamente a prodotti della gastronomia di stagione. Il tutto incorniciato da stupendi paesaggi come quelli delle Langhe.

Il Piemonte propone svariate opportunità per trascorrere rilassanti fine settimana all’insegna del buon gusto. Gli ultimi due weekend di novembre, in particolare, sono previsti eventi dedicati a pietanze e vini tipici della regione.

Caudamente Dolcetto

“Caudamente Dolcetto” è l’appuntamento organizzato da Cantina Clavesana per valorizzare due prodotti di punta quali bagna cauda e Dolcetto.

Il tradizionale piatto autunnale piemontese a base di aglio, acciughe e olio si unisce al vino quotidiano per antonomasia, armonioso e fruttato, per dare vita ad una piacevole esplosione di gusto tutta made in Italy.

Piacere Barbaresco

Se vogliamo unire l’utile al dilettevole, affidiamoci a “Piacere Barbaresco”, imperdibile occasione per conoscere l’omonimo vino, il territorio e la tradizione.

Il Barbaresco prende il nome dalla zona in cui viene prodotto, poco distante dall’altrettanto famosa Alba. Si qualifica come uno dei più pregiati vini italiani, vantando una lunga tradizione e cultura locale.

Si tratta di un vino prettamente autunnale/invernale, congeniale a preparazioni tradizionali di queste stagioni quali brasati, bolliti, stufati e zuppe.

Trovandoci a pochi chilometri da Alba, sarebbe un peccato non partecipare alla 91^ Fiera Internazionale del Tartufo Bianco. In programma fino agli inizi di dicembre, che ci permetterà di concludere al meglio il nostro percorso enogastronomico.