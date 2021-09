Siamo patiti per i film anni ’50-’60 hollywoodiani ma non riusciamo a trovarli da nessuna parte? Le nuove piattaforme per serie e cinema non ci vengono in aiuto, e salvo per i fortunati che possiedono ancora le videocassette, di vedere i vecchi capolavori non se ne parla. Ma una soluzione che non sia rivolgersi ai siti pirata, internet ce la concede. Ed è la piattaforma web Youtube, che è pure gratis!

Gli appassionati di vecchi film possono trovare le pellicole in questo famoso canale gratuito.

Basta aprire questo canale per una serata tra le bellissime commedie americane

“Come uccidere vostra moglie” è uno dei film che possiamo trovare su Youtube. Una commedia romantica con protagonisti la splendida Virna Lisi e Jack Lemmon. Lui è un fumettista scapolo che ad una festa di addio al celibato si sveglia sposato con la ballerina della torta. Il matrimonio però stravolge il suo stile di vita e la sua frustrazione lo porta a scrivere una storia su come disfarsi della moglie.

Un altro capolavoro tra i video caricati è “L’erba del vicino è sempre più verde”. Film del 1960 con il maestrale Cary Grant e Deborah Kerr parla di una coppia di inglesi un tempo abbienti che per risollevare le proprie finanze sono costretti ad aprire il loro castello a visite guidate. L’arrivo di uno straniero mette in crisi la loro vita matrimoniale, che tornerà alla normalità dopo uno stratagemma messo in atto dal padrone di casa.

C’è sempre Cary Grant insieme ad Audrey Hepburn in “Sciarada”, la commedia di Stanley Donen ambientata nella meravigliosa Parigi. L’ex marito di lei dal passato oscuro crea il fil rouge di tutti i 110 minuti. Una trepidante storia d’amore tra passaporti falsi, CIA, e lampioni parigini.

“Arsenico e vecchi merletti” è un altro capolavoro da poter vedere su Youtube. La comedy noir di Frank Capra vede Cary Grant nella parte dello scrittore Mortimer Brewster. Lo scrittore si accorge che le amabili anziane ziette e il fratello Teddy sono complici di un piano macabro. Somministrano vino di sambuco corretto con arsenico e altri veleni agli inquilini a cui affittano le camere. Mortimer per paura di avere anche lui una natura pazza allontana la novella moglie, ma solo più tardi scopre per sua fortuna un’altra origine.

Gli appassionati di vecchi film possono trovare le pellicole in questo famoso canale gratuito

Marilyn Monroe e Jane Russel sono la coppia più famosa degli anni ’50. Esplosivo è il fotogramma che ritrae le due dive rispettivamente in abito arancio e nero in “Gli uomini preferiscono le bionde”. Il film sbancò al botteghino statunitense e rese le due protagoniste popolarissime. Tra diamanti e abiti curatissimi, la commedia scorre veloce ed è perfetta per passare una serata in compagnia di una sceneggiatura brillante e costumi impeccabili.

Insomma i fans della vecchia Hollywood possono fare una piccola ricerca su Youtube e troveranno pane per i loro denti. Sul sito web si trovano anche “Angeli con la pistola” altro capolavoro di Frank Capra e “L’ultima volta che vidi Parigi” splendida storia d’amore con protagonista Liz Taylor. Per chi ama i film più impegnati c’è anche “Io ti salverò”, la bellissima pellicola tra il mistero e il noir di Alfred Hitchcock con Ingrid Bergman e Gregory Peck.