Vedere il nostro cane venirci incontro scodinzolando ci riempie il cuore di gioia. Questo comportamento canino ci dice, infatt,i che il nostro cane è felice di vederci. Se i cani hanno molti modi per comunicare, la coda è uno degli strumenti principali per farci sapere come stanno.

Ma sono i cani gli unici animali che scodinzolano? A quanto pare no, quest’abitudine è molto comune nel regno animale. Vediamo insieme gli animali inaspettati che scodinzolano proprio come i cani.

Gli altri canidi che scodinzolano

Tra gli animali che scodinzolano spiccano sicuramente gli altri canidi. Ci sono, però, delle enormi differenze tra queste creature e i cani domestici.

Il cane è l’unico canide che continua a scodinzolare anche in età adulta. In un certo senso è come se fosse rimasto bloccato a uno stadio più infantile in cui vede il padrone ancora come un genitore. Gli altri canidi, infatti, scodinzolano solo da cuccioli. Questo comportamento è stato osservato soprattutto nei lupi, che lo abbandonano appena raggiungono la maturità.

Discorso simile vale per le volpi che, però, sono state protagoniste di un interessante esperimento negli anni ‘60 condotto da Beljaev. Durante questo studio vennero selezionate, e poi fatte accoppiare, le volpi più docili, fino a creare nuove volpi sempre più addomesticate.

Più queste venivano selezionate per essere docili, più spuntavano in loro le caratteristiche tipiche dei cani. Tra queste, in particolare, orecchie ripiegate, macchie bianche e l’abitudine a scodinzolare.

Altri animali che scodinzolano

I canidi non sono, tuttavia, i soli a scodinzolare. Tra gli animali inaspettati che scodinzolano proprio come i cani spiccano, ad esempio, i maiali. Questi scodinzolano da cuccioli quando si allattano, ma anche da adulti quando sono felici o tranquilli. Hanno un comportamento simile anche le capre. Da piccole scodinzolano mentre si nutrono dalla mamma.

Ciò viene fatto anche per spandere il loro odore e segnalare alla madre di essere il cucciolo giusto e non un altro piccolo venuto a bere a scrocco. Da adulte le capre scodinzolano quando sono felici e quando sono in calore.

Un terzo animale che scodinzola è l’anatra. Come gli altri animali, anche le anatre scodinzolano quando sono felici. Lo fanno, ad esempio, quando vedono il loro padrone che spesso considerano il loro genitore. Un pò come le capre, scodinzolano, però, anche durante la stagione degli accoppiamenti.