Si è abituati ad avere a casa cani, gatti e pesci. Ma quali sono gli animali domestici più strani che le star hanno in casa oggi a cui nessuno pensa mai. In Italia le famiglie che hanno un cane sono circa 5,9 milioni, pari al 27,1%, mentre quelle che hanno un felino sono il 18,3%. Possiamo dunque dire che gli italiani sono veramente amanti di cani e gatti. Esistono però alcune famiglie che invece hanno a casa esseri viventi diversi e anche un po’ strani. Ma alla fine chi ha detto che bisogna avere per forza un cane o un gatto?

Gli animali domestici più strani che le star hanno in casa

Miley Cyrus, star di successo a livello mondiale, si prende cura di ben 15 animali, ma uno in particolare è un po’ strano. Infatti la pop star del Tennessee ha a casa un dolce maialino. Ma non solo l’ex star Disney è una fan di questo animale, perché anche l’attore George Clooney ha come animale domestico un simpatico maialino. Il cantante degli One Direction e compagno di Gigi Hadid, Zayn Malik, ha come animale invece un’iguana, che si chiama Arnei, amico fedele che porta sempre con sé.

Il boxer americano Mike Tyson ha invece scelto due animali abbastanza pericolosi da tenere in casa, o meglio nella sua mega villa extra lusso. Infatti il boxer come animali domestici ha due tigri del Bengala. L’attore Leonardo DiCaprio invece in casa ha una tartaruga gigante, mentre sempre l’attore Nicholas Cage ha due cobra reali.

Ci sono anche due modelle che hanno degli animali un po’ strani, almeno uno sicuramente. Cara Delevingne, ad esempio, a casa ha un dolce coniglietto, che però non è un animale molto strano da avere in casa, mentre invece la modella Claudia Romani porta sempre con sé un lemure, che si chiama Charlie, proprio come quello del film “Madagascar”.

