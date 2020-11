Stufi di cani e gatti? Per fortuna sono molte le specie di animali strani, locali ed esotici, che possiamo adottare. Gli animali domestici tradizionali non sempre fanno per noi.

C’è chi ha poco tempo per prendersene cura, chi è allergico e chi vuole qualcosa di nuovo. Chi, però, non vuole rinunciare ad avere un animaletto per casa può optare per una di queste specie. Ecco gli animali domestici più assurdi che si possono tenere in casa in Italia.

Animali locali insoliti

Bisogna, prima di tutto, ricordare che non tutti gli animali che abitano il nostro territorio sono adottabili. Cervi, caprioli, volpi e scoiattoli, ad esempio, sono animali protetti e selvatici e non possono essere tenuti in casa. È importante, quindi, informarsi su quali sono gli animali che in Italia è legale adottare.

Tra gli animali locali più strani adottabili spicca l’insetto stecco, diffuso sia da noi che in Asia. Questo insetto è generalmente notturno e si nutre di foglie. Può essere tenuto in una teca e richiede poco lavoro.

Chi invece vuole un compagno di avventure più interattivo può optare per un asinello. È possibile adottare asini di taglia tradizionale e, per chi ha poco spazio, asinelli nani.

Spicca tra gli animali strani più amati anche il riccio. Attenzione, però, il riccio europeo è protetto. È possibile, tuttavia, adottare quello africano. Chi vuole saperne di più su come adottare un riccio può leggere l’articolo dedicato di ProiezionidiBorsa.

Animali esotici da adottare

Sono, però, forse quelli esotici gli animali domestici più assurdi che si possono tenere in casa in Italia. Vista la loro provenienza è importate assicurarsi che sia legale adottare questi animali e che siano muniti di certificazione.

Gli amanti dei rettili possono sbizzarrirsi con i camaleonti. Non è facile, tuttavia, gestire i camaleonti perché richiedono attente cure e habitat molto specifico. Sono, quindi, consigliati ai più esperti.

Passando agli anfibi è possibile allevare anche la rana bombina. Questo animale è diffuso nell’Europa orientale fino agli Urali. Si nutre di aracnidi e insetti. La sua caratteristica? Il maschio fa un verso che ricorda un ululato.

Molto amato, infine, è il merlo indiano che, come suggerisce il nome, proviene da India, Indonesia, Malaysia e Sri Lanka. Altamente intelligente, questo merlo è in grado di parlare ripetendo parole già sentite. È perfetto, quindi, per chi vuole un compagno animale con cui interagire.