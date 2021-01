Gli analisti puntano su Telecom ma il titolo continua a scendere. Cosa fare? La domanda è legittima, soprattutto se il 2020 si è concluso con un’impostazione rialzista. A tal proposito si legga il report Come raddoppiare i propri risparmi nel 2021 puntando sul titolo Telecom.

D’altra parte il titolo risulta essere fortemente sottovalutato qualunque sia il criterio considerato. Ad esempio, il fair value di Telecom, pari a 0,48 euro esprime una sottovalutazione di almeno il 30% rispetto ai livelli attuali. Sottovalutazione che diventa ancora più importante se si utilizza in PE. In questo caso, infatti, per allineare il PE di Telecom a quello della media del settore ci sarebbe bisogno di un rialzo delle quotazioni di circa un fattore 3. In altre parole le quotazioni di Telecom dovrebbero triplicare.

La sottovalutazione di Telecom si ritrova anche nelle raccomandazioni degli analisti che con un consenso medio Outperform esprimono un prezzo obiettivo medio che vede una sottovalutazione di oltre il 40% rispetto ai livelli attuali.

Gli analisti puntano su Telecom ma il titolo continua a scendere. Cosa fare secondo l’analisi grafica e previsionale?

Telecom (MIL:TIT) ha chiuso la seduta del 28 gennaio in ribasso dello 0,69% rispetto alla seduta precedenza a quota 0,362 euro.

Time frame settimanale

La proiezione in corso è rialzista, ma le difficoltà di superamento di area 0,372 euro e il segnale ribassista dello Swing Indicator fanno pensare a una nuova fase di debolezza in arrivo per il titolo. D’altra parte area 0,4065 anche in passato ha sempre rappresentato un ostacolo insormontabile al rialzo. La sua rottura in chiusura di settimana aprirebbe le porte a una continuazione del rialzo fino in area 0,55 euro.

La definitiva inversione ribassista, invece, si concretizzerebbe con una chiusura settimanale inferiore a 0,319 euro.

Time frame mensile

Per il momento nel lungo periodo la tendenza in corso rimane rialzista. Tuttavia le difficoltà del titolo sono evidenti. Fino a quando, però, il supporto in area 0,339 euro reggerà e/o non ci sarà un segnale ribassista dello Swing Indicator, le probabilità sono sempre a favore di una continuazione del rialzo.

La raccomandazione dei nostri analisti

Le potenzialità di Telecom sono importanti, ma le quotazioni stentano a decollare. Si raccomanda, quindi, molta prudenza e, soprattutto, chiudere le posizioni nel caso in cui dovessimo assistere a chiusure che comportano inversione di tendenza come discusso in precedenza.