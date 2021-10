Oggi vogliamo proporre ai Lettori una ricetta di sicuro effetto che renderà aperitivi e antipasti assolutamente chic. Si tratta di un piatto a base di uova e prosciutto, con un tocco in più “rubato” ai migliori chef del Mondo.

Il piatto in sé non è particolarmente complesso. Ciononostante, rimane gustosissimo e molto d’effetto. Bastano soli 30 minuti, ma quando lo si servirà gli amici rimarranno di stucco con questo antipasto al wasabi semplicissimo da preparare. Ecco gli ingredienti e la preparazione.

Per circa 12 porzioni occorrono:

sei uova;

mezzo cucchiaino di wasabi in pasta;

un quarto di tazza di parmigiano;

un avocado sbucciato e snocciolato;

sale e pepe a piacere;

un cucchiaio di olio d’oliva;

tre fettine sottili di prosciutto.

La ricetta per le uova al prosciutto

Iniziare bollendo le uova: metterle in una casseruola di medie dimensioni e coprirle con acqua per un paio di centimetri. Mettere il coperchio e portare a bollire a fuoco alto, poi togliere la casseruola dal fuoco. Lasciare le uova nell’acqua bollente per 15 minuti, poi trasferirle in una ciotola. Passarle sotto l’acqua corrente finché si saranno raffreddate a sufficienza. Scolarle e sgusciarle con attenzione.

Tagliarle a metà nel senso della lunghezza con un coltello affilato, tenendo da parte gli albumi e mettendo i tuorli nel bicchiere di un frullatore. Aggiungere il wasabi, il parmigiano, l’avocado, sale e pepe. Frullare fino a ottenere una purea liscia.

Si può riempire ogni albume tagliato a metà con il composto usando un cucchiaio oppure aiutandosi con una tasca da pasticciere. In quest’ultimo caso, però, non va usata la punta o se ne deve scegliere una molto larga, per evitare che si intasi. Mettere da parte le uova e preparare i pezzetti di prosciutto. Se si è preparato il ripieno in anticipo, metterlo in una ciotola e coprirlo bene con la pellicola, perché non si ossidi a contatto con l’aria.

Scaldare un cucchiaio di olio d’oliva in una padella a fuoco medio, tagliare il prosciutto a pezzi grandi circa quanto una moneta. Non bisogna preoccuparsi se i pezzetti sono irregolari: saranno comunque ottimi!

Soffriggere il prosciutto nell’olio caldo per qualche minuto, girandolo una volta, in modo che entrambi i lati siano dorati e croccanti. Toglierlo dal fuoco e metterlo a scolare su carta assorbente.

Mettere un pezzetto di prosciutto croccante su ogni mezzo albume ripieno e servire subito. Se si aspetta troppo a lungo, infatti, il ripieno diventerà scuro e il prosciutto sarà meno croccante. Per accompagnare, si possono scegliere degli ottimi formaggi stagionati assortiti.

