Finalmente è arrivata la stagione delle fragole. Gustose e nutrienti, sono perfette come spuntino leggero durante la giornata. O per realizzare una squisita macedonia rinfrescante. Ma le fragole sono anche un’ottima fonte di vitamine e fosforo. Sono diuretiche e depurative, quindi perché non mangiarle anche a colazione? Oggi noi dello Staff di ProiezionidiBorsa proponiamo una ricetta veloce e da leccarsi i baffi.

Gli amanti delle fragole non potranno fare a meno di provare questa gustosa ricetta per una colazione super energetica

Di solito pensiamo che la frutta vada mangiata da sola per trarne tutti i benefici. Quindi tendiamo a consumarla prevalentemente come macedonia o dopo un pasto. Oggi invece vedremo come preparare dei gustosissimi muffin alle fragole! Nutrienti e leggeri, perché useremo della farina integrale.

Ingredienti per 6 muffin

a) 50 gr di farina integrale di riso;

b) 30 gr di mandorle;

c) 1 cucchiaio di miele di acacia;

d) 50 ml di latte di riso;

e) 1 uovo;

f) ½ bustina di lievito;

g) 100 gr di fragole;

h) sale;

i) pirottini per muffin.

Procedimento

Prima di tutto tritiamo le mandorle e tagliamo a pezzettini le fragole. Poi in una ciotola mettiamo l’uovo e il miele. Iniziamo a sbatterli con la frusta o lo sbattitore elettrico. Aggiungiamo a filo il latte di riso. Continuiamo finché il composto non è omogeneo. In un’altra ciotola mettiamo la farina di riso, il lievito, un pizzico di sale e le mandorle tritate. Mescoliamo bene e poi uniamo il tutto nella ciotola con latte, uovo e miele. Con la frusta mescoliamo bene per eliminare ogni grumo. E infine aggiungiamo le fragole a pezzetti. Un’ultima mescolata e versiamo il preparato nei pirottini per muffin. Inforniamo a 180° gradi per 40 minuti circa.

Ecco, gli amanti delle fragole non potranno fare a meno di provare questa gustosa ricetta per una colazione super energetica. Si può modificare la ricetta con altre bevande vegetali e farine integrali. Attenzione solo alla consistenza, il composto non deve essere troppo denso. Ora non ci resta che gustare i nostri muffin! Un consiglio, se vogliamo che le nostre fragole siano super saporite, laviamole con il vino.