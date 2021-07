Quando si pensa alla storia della Grecia e ai suoi principali siti archeologici è solamente una la parola che viene solitamente in mente: Atene. La capitale della Nazione ellenica custodisce infatti il Partenone, gioiello dell’architettura antica visitato da tantissimi turisti ogni anno.

Non tutti sanno, però, che la parte Meridionale della Penisola greca, il Peloponneso, custodisce dei piccoli tesori archeologici che meritano assolutamente di essere visitati. Infatti, gli amanti della storia non dovrebbero perdersi questi incredibili resti archeologici nascosti nel Peloponneso. Vediamo subito di cosa si tratta.

Una guerra che divise il Mondo antico

Gli amanti della storia conoscono bene le vicende della guerra del Peloponneso. Tra il 431 e il 404 a.C. le due più grandi potenze della Grecia, Sparta e Atene, si combatterono per il dominio assoluto. Per quanto Atene si vide sconfitta durante questo conflitto, non ci sono dubbi che sia proprio questa la città più visitata dagli amanti della storia.

Eppure, il Peloponneso, “casa” degli spartani, pullula di resti archeologici che meriterebbero una maggiore attenzione da parte dei turisti.

Tra questi non si possono non citare i resti della stessa antica Sparta, ancora oggi sorvegliati dalla catena montuosa del Taigeto. Qui si potranno percorrere le stesse vie, ormai in rovina, che gli antichi protagonisti della storia greca percorsero secoli orsono.

Tra le attrazioni storiche assolutamente da visitare non si può non citare Epidauro, sede di uno dei teatri meglio conservati di tutta quanta la Penisola.

Infine, rimangono due siti archeologici che i veri amanti della storia non potranno assolutamente perdersi. Il primo è quello di Micene, città dalle origini antichissime, le cui radici sprofondano nel mito. Non si può, infatti, non rimanere impressionati dalle famosissime mura ciclopiche che proteggono ancora oggi l’antico sito archeologico.

Infine, risulta imperdibile una visita ai resti di Olimpia, Patrimonio UNESCO dell’Umanità sede degli antichi giochi olimpici greci. Di altri imperdibili tesori del Peloponneso ci siamo occupati qui.

È questa la Grecia poco visitata ma assolutamente interessante da scoprire durante questa estate