Per tutti coloro che amano la natura e che desiderano prendersi una pausa dalla vita in città, esiste un cammino che fa per loro. Il Cammino dei Briganti è un percorso immerso nella natura incontaminata del Centro Italia, che si sviluppa per 100 km.

Il nome si deve al fatto che circa 150 anni fa, la strada era percorsa dai Briganti di Cartòre, sul confine tra lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. I briganti erano persone comuni che, come gesto di ribellione ai conquistatori Sabaudi, avevano deciso di vivere rintanati nei boschi dell’Appennino.

Questo incantevole percorso tra Abruzzo e Lazio si estende per circa 100 km e ripercorre la vecchia via dove si rifugiavano i briganti.

Oggi, passando per questi luoghi, si attraverseranno splendidi borghi medievali, la natura selvaggia e molto altro. Inoltre, essendo un percorso ad anello, si parte e si arriva nello stesso posto, ovvero Sante Marie, in Abruzzo.

Questo percorso è perfetto da fare sia in bici che a piedi e sono disponibili diverse guide che descrivono nel dettaglio le varie tappe. Solitamente, si percorre in una settimana a piedi, ma le varie tappe si possono sommare per poter impiegare meno tempo.

Il Cammino dei Briganti ha subito una forte manutenzione nel 2018, ed è oggi molto più ben tenuto e facilmente percorribile.

Quando andare

Quindi gli amanti del trekking non potranno perdersi l’incredibile e suggestivo Cammino dei Briganti. Cammino che è inoltre percorribile tutto l’anno, anche se d’inverno si possono avere delle difficoltà in più in caso di neve.

D’estate, invece, si troverà riparo dal caldo afoso della pianura, godendo appieno della natura di questi luoghi.

Approfondimento

