I Lettori più golosi ameranno l’articolo di oggi per la rubrica di Cucina di ProiezionidiBorsa. Gli Esperti della Redazione hanno pensato a un dolce estivo, freschissimo, non solo da mangiare ma anche da preparare. Non serve cottura al forno, infatti, per realizzare questo morbido dessert. Tra l’altro si tratta di una ricetta ottima anche per i vegetariani, visto che non contiene uova.

Basteranno davvero pochi ingredienti e alcuni minuti di preparazione. La difficoltà di questa ricetta è molto bassa, non è necessario essere degli chef stellati.

Ci si può divertire in cucina anche facendosi aiutare magari dai bambini di casa. Con la promessa di ripulire bene tutto dopo! Gli amanti del cioccolato e dei dolci freddi ameranno questo dessert senza cottura per una merenda da leccarsi i baffi.

Gli ingredienti

Ecco, dunque, quali sono gli ingredienti e i dosaggi per realizzare questo freschissimo dessert, tutto da gustare nei caldi pomeriggi d’estate.

a) 400 millilitri di latte;

b) 100 grammi di zucchero;

c) un pizzico di sale;

d) 100 millilitri di latte;

e) 30 grammi di cacao in polvere (circa 2 cucchiai);

f) 90 grammi di cioccolato fondente (circa 1 barretta);

g) 10 grammi di agar agar (circa 2 cucchiaini);

h) 20 millilitri d’acqua.

La presenza dell’agar agar serve per realizzare una gelatina molto più solida di quella commerciale, dal sapore più tenue che non altererà quello degli altri ingredienti. Inoltre, è di certo un ingrediente più sano delle gelatine industriali!

La preparazione

In un pentolino, scaldare 400 millilitri di latte con lo zucchero e un pizzico di sale. Mentre raggiunge la temperatura necessaria, unire in una ciotolina 100 millilitri di latte con 30 grammi di cacao in polvere.

Amalgamare bene e versare poi nel pentolino in cottura. Mescolare bene mentre si porta a bollore a fuoco lento.

Quando i composti sono ben amalgamati, aggiungere il cioccolato fondente a pezzetti.

Per dare al dolce la consistenza gelatinosa, in una ciotolina a parte sciogliere l’agar agar in 20 millilitri d’acqua fino a ottenere una crema leggermente grumosa.

Unire quest’ultima al resto del composto nel pentolino. Mescolare bene e lasciar cuocere.

Al primo accenno di bollore versare il tutto in una forma per plumcake. Far raffreddare in frigo per 2-3 ore finché non si solidifica.

Servire con una spolverata di granella di cocco.

Gli amanti del cioccolato e dei dolci freddi ameranno questo dessert senza cottura per una merenda da leccarsi i baffi. Buon appetito!