Oggi gli esperti di cucina di ProiezionidiBorsa presentano ai lettori una ricetta raffinatissima. Gli amanti dei sapori particolari non potranno non amarla. Si tratta come di consueto di una procedura semplicissima, ma di sicuro effetto. Richiede pochi ingredienti e una preparazione di media difficoltà.

In più, si tratta di una ricetta senza carne che potrà quindi essere servita tranquillamente anche agli amici vegani. Si leccheranno i baffi, questo è certo!

La ricetta

– 1 chilo di pomodorini ciliegini;

– 700 grammi di zucchero;

– 3 millilitri di estratto di vaniglia;

– il succo di un limone.

Gli amanti dei pomodorini adoreranno questa confettura fatta in casa tutta da spalmare, e anche chi si diverte a cucinare la troverà semplicissima. Infatti come si vede dalla ricetta bastano davvero pochissimi ingredienti. Per preparare questa ‘marmellata’ simile ad altre che si usano per condire i formaggi, occorre solo un po’ di attenzione nel processo.

Il procedimento da seguire è semplicissimo. Si parte dal lavare con acqua corrente i pomodorini ciliegini, schiacciarli parzialmente e togliere i semi. Si possono anche recuperare e metterli da parte per ripiantarli altrove. Travasarli in una padella a bordi alti antiaderente. A fuoco basso, aggiungere lo zucchero, l’estratto di vaniglia e il succo di limone. Amalgamando il tutto, cuocere il composto per 40 minuti. Si otterrà una sorta di sugo caramellato.

Spostare in una ciotola pulita e “strizzare” la marmellata in erba con una frusta, delicatamente ma con fermezza, per far sprigionare la salsa. Passare poi bene al setaccio di metallo il tutto, separando le bucce ormai caramellate dal sugo vero e proprio. Quest’ultimo va rimesso in padella così com’è e portato a bollore, sempre avendo cura che non si attacchi.

La confettura, cioè la parte con le bucce, dovrà essere conservata in un vasetto di vetro. Mentre invece in altri vasetti si metterà la parte di sugo che è invece una vera e propria marmellata. I contenitori riempiti vanno ovviamente sterilizzati col metodo della bollitura in acqua. Questa confettura farà davvero leccare i baffi quando servita con del semplice pane arrosto oppure con dell’ottimo formaggio primo sale!